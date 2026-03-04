Krka gosti Laščane

Po reprezentančnem premoru se bo danes nadaljevalo tudi tekmovanje v ligi OTP banka. Za uvod bodo košarkarji Krke danes gostili Zlatorog Laško. V soboto bo Triglav pričakal Hopse, Ilirija pa se bo pomerila s Šentjurjem. V ponedeljek obračun čaka Helios in Podčetrtek, krog pa bosta sklenila Šenčur in Rogaška.