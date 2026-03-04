Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
4. 3. 2026,
8.30

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
KK Zlatorog Laško kk Rogaška Hopsi Polzela Triglav Kranj KK Podčetrtek KK Perspektiva Ilirija Kansai Helios Domžale KK Krka Novo mesto Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Liga OTP banka

Sreda, 4. 3. 2026, 8.30

24 minut

Liga OTP banka, 19. krog

Krka gosti Laščane

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Krka : Igokea, Blaž Mahkovic | Krka se bo danes pomerila z Zlatorogom. | Foto Krka/Drago Perko/kosarka.si

Krka se bo danes pomerila z Zlatorogom.

Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

Po reprezentančnem premoru se bo danes nadaljevalo tudi tekmovanje v ligi OTP banka. Za uvod bodo košarkarji Krke danes gostili Zlatorog Laško. V soboto bo Triglav pričakal Hopse, Ilirija pa se bo pomerila s Šentjurjem. V ponedeljek obračun čaka Helios in Podčetrtek, krog pa bosta sklenila Šenčur in Rogaška.

Edo Murić, Ilirija
Sportal Murić zadel za podaljšek, Ilirija premagala Dragićeve

Liga OTP banka, 18. krog

Sreda, 4. marec:
17.00 Krka - Zlatorog Laško

Sobota, 7. marec:
17.30 Triglav Kranj - Hopsi Polzela
18.00 Perspektiva Ilirija - Šentjur

Ponedeljek, 9. marec:
17.30 Kansai Helios Domžale - Podčetrtek
20.00 Šenčur - Rogaška

Lestvica:

Cedevita Olimpija
Sportal Cedevita Olimpija brez težav do pokalne lovorike

KK Zlatorog Laško kk Rogaška Hopsi Polzela Triglav Kranj KK Podčetrtek KK Perspektiva Ilirija Kansai Helios Domžale KK Krka Novo mesto Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Liga OTP banka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.