Sreda, 4. 3. 2026, 8.30
24 minut
Liga OTP banka, 19. krog
Krka gosti Laščane
Po reprezentančnem premoru se bo danes nadaljevalo tudi tekmovanje v ligi OTP banka. Za uvod bodo košarkarji Krke danes gostili Zlatorog Laško. V soboto bo Triglav pričakal Hopse, Ilirija pa se bo pomerila s Šentjurjem. V ponedeljek obračun čaka Helios in Podčetrtek, krog pa bosta sklenila Šenčur in Rogaška.
Liga OTP banka, 18. krog
Sreda, 4. marec:
17.00 Krka - Zlatorog Laško
Sobota, 7. marec:
17.30 Triglav Kranj - Hopsi Polzela
18.00 Perspektiva Ilirija - Šentjur
Ponedeljek, 9. marec:
17.30 Kansai Helios Domžale - Podčetrtek
20.00 Šenčur - Rogaška