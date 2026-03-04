Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
4. 3. 2026,
11.29

Osveženo pred

16 minut

Trump sklical nujni sestanek: Pentagon po napadih na Iran pospešuje polnjenje zalog

Trump v petek sklicuje sestanek z obrambno industrijo, saj Pentagon po napadih na Iran pospešeno polni zaloge.

Trump v petek sklicuje sestanek z obrambno industrijo, saj Pentagon po napadih na Iran pospešeno polni zaloge.

Foto: Guliverimage

V Pentagonu se po napadih na Iran prižigajo alarmi: prestrezniki in natančno vodene rakete se porabljajo hitreje, kot jih industrija zmore izdelati. Zato Donald Trump v petek v Belo hišo vabi vodilne iz Lockheeda, RTX in drugih ameriških obrambnih podjetij. V Washingtonu raste skrb, da se natančno vodene rakete in protizračna obramba porabljajo hitreje, kot jih industrija izdeluje.

V Washingtonu za petek zjutraj pripravljajo sestanek z vodstvi največjih ameriških obrambnih podjetij. Po navedbah virov naj bi v Belo hišo povabili tudi Lockheed Martin in RTX (Raytheon), ter še druge ključne dobavitelje Pentagonu.

ZDA po vojaških operacijah na različnih žariščih hitro porabljajo zaloge in želijo, da se proizvodnja orožja pospeši.

Zakaj takšna naglica: zaloge po Iranu se "rapidno trošijo"

Po navedbah virov je sestanek odgovor na občutek nujnosti, saj se zlasti natančno vodene rakete in prestrezniki zračne obrambe porabljajo v velikih količinah. Zaloge so bile pod pritiskom že pred Iranom, saj so jih dobave in poraba zaradi vojn v Ukrajini ter na Bližnjem vzhodu zmanjšale za več milijard dolarjev.

Ključni poudarki dneva:

Ozka grla: protizračna obramba in prestrezniki

Ameriški mediji v zadnjih dneh posebej opozarjajo na pritisk na sisteme zračne obrambe, ki so pri dolgotrajnejših operacijah pogosto prva ozka grla – porablja se jih hitro, proizvodne kapacitete pa se ne povečajo čez noč.

RTX (Raytheon) je eden ključnih dobaviteljev Pentagonu. Po navedbah virov naj bi bili v Beli hiši med povabljenimi na nujni sestanek. | Foto: Guliverimage RTX (Raytheon) je eden ključnih dobaviteljev Pentagonu. Po navedbah virov naj bi bili v Beli hiši med povabljenimi na nujni sestanek. Foto: Guliverimage

Sestanek kot pritisk na industrijo

Eden od virov pričakuje, da je glavni namen srečanja tudi neposreden pritisk na proizvajalce, naj hitreje dvignejo tempo proizvodnje in odpravijo zamude v dobavnih verigah.

Po poročanju Reutersa v administraciji sočasno pripravljajo tudi predlog dodatnih proračunskih sredstev za nadomeščanje porabljenega orožja, govor je o velikem finančnem paketu, namenjenem polnjenju skladišč in pospešitvi naročil.

"Trump: Skoraj neomejene zalog" – a stroka opozarja na realnost

Trump je v objavi na družbenih omrežjih v ponedeljek zatrjeval, da obstaja "skoraj neomejena zaloga ameriškega streliva" in da se "vojne lahko vodijo za vedno … z uporabo samo teh zalog."

Sistemi zračne obrambe in prestrezniki so pri dolgotrajnejših operacijah pogosto prva ozka grla – porabljajo se hitro, proizvodnje pa ni mogoče pospešiti čez noč. | Foto: Guliverimage Sistemi zračne obrambe in prestrezniki so pri dolgotrajnejših operacijah pogosto prva ozka grla – porabljajo se hitro, proizvodnje pa ni mogoče pospešiti čez noč. Foto: Guliverimage

Toda realnost logistike in industrije je drugačna. Tudi če imajo ZDA velike rezerve, se pri sodobnih raketnih prestreznikih, strelivu večjega dosega in visoko specializiranih komponentah zaloge ob intenzivnih operacijah hitro tanjšajo – proizvodnja pa je odvisna od dobaviteljev, kadra, redkih materialov in proizvodnih linij.

Če bo prišel denarni paket in jasni roki za pospešitev proizvodnje, bo sestanek več kot le signal. Če ne, bo Iran le pospešil težavo, ki jo ZDA čutijo že od Ukrajine: vojna prazni skladišča hitreje, kot jih lahko napolni mir, o katerem Trump rad govori.

