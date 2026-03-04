Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Sreda,
4. 3. 2026,
11.18

Sreda, 4. 3. 2026, 11.18

Podjetnica Petra Parovel povila drugega otroka

Petra Parovel | Foto Instagram

Foto: Instagram

Priljubljena vplivnica in podjetnica Petra Parovel je na Instagramu sporočila, da je povila drugega otroka.

Priljubljena Primorka Petra Parovel je na svojem Instagram profilu delila veselo novico. Že drugič je postala mamica, tudi tokrat deklici, ki sta jo s partnerjem poimenovala Anna Vita

Ob objavi je zapisala: "Kakšna porodna zgodba … ampak o tem kasneje. Ker zdaj je tukaj. Anna Vita, dobrodošla v družini." V galeriji fotografij je objavila tudi trenutek, ko novorojenčico pestuje njen partner Mitja.

Petra Parovel | Foto: Instagram Foto: Instagram

Na družbenem omrežju je poleg fotografij delila tudi video, ki je nastal pred porodom in prikazuje Petro med popadki. 

Parovel je sicer ustanoviteljica izjemno priljubljene znamke SWY, ki je Slovenijo obnorela s pajkicami in drugimi športno-modnimi oblačili. Maja lani je v ljubljanskem nakupovalnem središču odprla tudi prvo fizično trgovino.

