Po izjemno uspešnih pop-up prodajnih dogodkih je primorska podjetnica Petra Parovel zdaj odprla tudi prvo stalno fizično trgovino svoje modne znamke SWY. Trgovino je odprla v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark.

Poglejte, kako je bilo na odprtju:

Da si želi odpreti fizično trgovino, nam je Petra Parovel potrdila že v intervjuju pred dvema letoma. Poglejte, kaj je takrat povedala:

Marca 2023 je Petra Parovel odprla pop-up trgovino v ljubljanskem BTC, kjer so množice ljudi že pred odprtjem čakale v dolgih vrstah. Zaradi izjemnega navala so morali trgovino celo za eno uro zapreti, da so lahko prezračili prostor in pospravili izdelke. Podobna situacija se je ponovila aprila 2024 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je tridnevni dogodek obiskalo okoli sedem tisoč ljudi.

