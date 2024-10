Petra Parovel na ljubljanskem tednu mode: sprehodila se je po modni brvi in pritegnila pozornost

Dogodek je brez dvoma zaznamovala rdeča barva, ki je prevladovala pri skoraj vseh oblikovalcih. Odbiti rdeči kosi so še posebej izstopali in poskrbeli za pravo vizualno atrakcijo, ki je pritegnila pozornost tako obiskovalcev kot fotografov. Eden izmed stajlingov pa je bil še posebej osupljiv. Ko je bil predstavljen, smo vsi takoj segli po telefonih in ga želeli ujeti s kamero.

Stajling, ki je pritegnil pozornost že na prvi pogled. Foto: Mediaspeed

Mnoge obiskovalce pa je razveselil tudi prihod Petre Parovel, ki stoji za športno blagovno znamko SWY, ki je bila prav tako predstavljena.

Športne stajlinge so združili z elegantnimi plašči in dodatki ter prikazali nenavadne kombinacije med športnim in elegantnim modnim slogom. Kose, ki so jih predstavili, si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Predstavili pa so se tudi drugi oblikovalci. Najprej je dvorano zavzela modna oblikovalka Patricia Pie, ki je prepričana, da moda lahko združuje estetiko in etiko. Sledila je Lucija Sila Kejžar, ki je poskrbela za reinterpretacijo bogate dediščine balkanske folklore. Nežnost in hkrati drznost je izžarevala Simona Kogovšek. Kos, ki je vsem padel v oči že na prvi pogled, je kreacija hrvaške znamke Becha. Alja Perne je predstavila svojo blagovno znamko The Base Label. Sledila ji je Aemona z digitalno in fizično modo. Svojo umetnost je prikazala tudi Nika Ravnik, ki je znanje pridobivala v Londonu in na Danskem. Za njo je sledila modna revija Swy X Pentlja Concept Store. Kot zadnja pa se je predstavila blagovna znamka Draž.

