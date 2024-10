Kako se je za teden mode oblekla Tina Gorenjak?

Tina Gorenjak Foto: Mediaspeed

Krznen plašč za hladnejše dni

V jesenskem in zimskem času so kosi iz umetnega krzna nepogrešljivi, saj združujejo modni pridih s praktičnostjo. Ne le, da so videti glamurozno, temveč tudi učinkovito zadržujejo toploto. Tina se je odločila za jakno s krznom, ki se je popolnoma ujemala z ostalimi elementi njenega videza. Ta kos dodaja videzu prefinjenost in eleganco, hkrati pa nudi udobje v hladnejših mesecih.

Elegantna črna obleka je brezčasen kos za vsako priložnost

Minimalistična črna obleka je osnovni kos, ki ga mora imeti vsaka ženska v svoji garderobni omari. Poda se na različne stile in kroje, njen videz pa je vedno eleganten in prefinjen. Tina je izbrala obleko, ki poudarja ženstvenost, moč in karizmo. Dopolnila jo je z brezčasnimi modnimi dodatki, s katerimi ni pretiravala, saj jih črna obleka ne potrebuje veliko.

Živalski potisk za drzno piko na i

Kombinacija črne elegance in drzne obutve z živalskim potiskom je zmagovalna kombinacija za vsako modno navdušenko. Tina je svoj videz popestrila z visokimi petami, ki so jih krasili živalski vzorci, kar je stajlingu dodalo kanček divjega in trendovskega pridiha. Takšne čevlje lahko kombinirate z enostavnimi oblekami in tako ustvarite izstopajoč detajl, ki bo padel v oči že na prvi pogled.

