Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
10. 8. 2025,
7.49

Osveženo pred

11 minut

Izbranka Luke Dončića navdušila sledilce, uredila se je od pet do glave

Zaročenka Luke Dončića Anamaria Goltes je delila prisrčen videoposnetek, na katerem se je naličila od začetka do konca ter si uredila tudi pričesko.

Anamaria Goltes, zaročenka slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, se v teh dneh mudi v Sloveniji. V petek je bila namreč prisotna na tekmi slovenske košarkarske reprezentance v Stožicah, kjer se je Slovenija pomerila z Nemčijo in izgubila. Po vrnitvi iz ZDA in nekaj dneh uigravanja s soigralci pa je na tekmi zaigral tudi motor slovenske reprezentance Luka Dončić in vknjižil 19 točk ter pet podaj.

Od povsem naravnega videza do naličenega izgleda

Njegova izbranka Anamaria pa je kljub natrpanemu urniku in skrbi za hčerko aktivna tudi na družbenih omrežjih. Na svojem Instagram profilu je po dolgem času spet delila objavo, a se tokrat ni odločila za objavo družinskih trenutkov.

Tokrat je namreč razkrila, kako za javni dogodek uredi svojo obraz (make-up) in pričesko. V videoposnetku je delila, kako se uredi od popolnoma naravnega obraza brez ličil do uradnega in naličenega izgleda.

Številni sledilci so bili nad njeno lepoto in izgledom prej in potem zelo navdušeni, v komentarjih pa je lepa Slovenka prejela številne pohvale.

Konec avgusta (natančneje 27. avgusta) se bo začelo tudi evropsko prvenstvo v košarki, na katerem bo Anamaria zagotovo stiskala pesti za svojega izbranca in Slovenijo.

Luka Dončić in Anamaria Goltes
slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Luka Dončić
stil obleka make up Luka Dončić Luka Dončić ličenje ličila Anamaria Goltes
Ne spreglejte
