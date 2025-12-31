Viralna obleka Lily Collins, ki jo obožujejo vse modne navdušenke

Lily Collins že leta navdušuje s svojim igralskim talentom, pogosto pa nas preseneti tudi s svojimi brezhibnimi modnimi izbirami. Tokrat je vse poglede pritegnila na premieri nove sezone serije Emily v Parizu, kjer je nosila čudovit stajling, ki je v hipu postal viralen. Gre za videz, ki je glamurozen, a hkrati ženstven in preprost, kar je popolna kombinacija brezčasne elegance in sodobnega pridiha. Takšen stajling pa lahko ustvarite tudi vi.

Elegantna črna obleka

Ključni kos celotnega videza je črna obleka z izrazitejšim izrezom, ki lepo poudari silhueto. Obleka se popolno prilega telesu, brez pretiranih dodatkov. Ravno pravšnji detajli, kot so minimalistične bleščice, ki dodajo kanček glamurja, ne da bi videz deloval kičasto.

Fotogalerija 1 / 15 / 15

Čevlji s peto v črni barvi

Stajling Lily Collins dopolnjujejo črni čevlji s peto, ki se popolno ujemajo z obleko. Lahko so minimalistični ali pa vsebujejo nežen sijaj ali bleščice, ki povežejo celoten videz in poudarijo eleganco.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: