Oprah Winfrey velja za eno najvplivnejših žensk na svetu in je ikona medijskega prostora. Njene modne izbire vedno pritegnejo pozornost in tokrat je presenetila z nenavadnim stajlingom, ki se je hitro razširil po spletu. Videz je navdušil številne ljubiteljice mode, zato vam v nadaljevanju razkrivamo, kako lahko podoben stajling ustvarite tudi vi.

Foto: Guliverimage

Cargo hlače v bež barvi

Bež cargo hlače so odlična osnova za vsakodnevni videz, ki združuje udobje in modni pridih. Sproščena silhueta omogoča preprosto kombiniranje z elegantnejšimi kosi, kar ustvarja ravnovesje med preprostim in prefinjenim stilom. Izberite model z rahlo višjim pasom, saj lepo poudari postavo in optično podaljša noge.

Suknjič v mareličnem odtenku

Marelični suknjič v stajling vnese svežino in ženstvenost. Hkrati deluje mehko in sofisticirano, zato je idealen za prehodne sezone. Suknjič lahko nosite odprt za sproščen videz ali zaprt za bolj strukturiran in eleganten učinek.

Bela srajca

Klasična bela srajca je nepogrešljiv kos v vsaki garderobi. Deluje čisto, sveže in brezčasno. V stajlingu, ki ga nosi Oprah, ustvarja popolno osnovo, ki povezuje vse druge elemente in zagotavlja urejen videz ne glede na priložnost.

Črni salonarji

Črni salonarji celotnemu videzu dodajo piko na i in nekoliko bolj uraden pridih. Hkrati optično podaljšajo noge in poudarijo silhueto. Če želite bolj sproščeno različico, jih lahko zamenjate z minimalističnimi balerinkami ali elegantnimi supergami.

