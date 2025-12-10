To zimo bodo v ospredju nevtralni, čisti odtenki, kar je na Instagramu potrdila tudi angleška mankenka in igralka Rosie Huntington-Whiteley, ki že leta navdušuje z brezčasno eleganco. Tokrat nas je navdihnil njen preprost, a izjemno luksuzen zimski videz – takšen, ki ga lahko brez težav poustvarite tudi sami.

Bež pleten pulover

Osnova njenega stajlinga je preprost, a izpopolnjen bež pulover. Izberite takšnega iz mehke pletenine, z rahlo ohlapnim krojem ali elegantnim ovratnikom. Tak kos deluje lahkotno, a vseeno premišljeno, nosite pa ga lahko vsak dan in ga vedno znova kombinirate.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Bele džins hlače

To zimo nosimo precej neobičajen kos – bele kavbojke. Rosie dokazuje, da bela barva ni rezervirana samo za tople mesece. Ravni ali rahlo široki kroji ustvarijo minimalističen, moderen vtis, hkrati pa osvežijo vsak videz. Gre za kos, ki preprosto dvigne vaš celoten stajling na višjo raven.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Krzneni dodatki

Piko na i videzu dodajo krzneni dodatki, kot so puhast šal, kučma, krznena jakna ali torbica z detajli. Ti elementi ustvarijo pridih prestiža in topline ter poskrbijo, da celoten stajling deluje luksuzno, ne da bi bil pretiran.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Preberite še: