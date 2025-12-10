Oven

V današnjem večeru lahko pričakujete ogromno druženja. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično, želeli boste nadoknaditi vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Bik

Čutili boste, da ste pod stresom. Prav je, da se nadzirate. Umirite svojo živčnost, saj vaše zdravstveno stanje v nasprotnem primeru ne bo najboljše. Tudi danes se boste znašli pred novo preizkušnjo, ki bo prej zaskrbljujoča kot navdušujoča. Vsekakor je prav, da ohranite mirno kri.

Dvojčka

Danes boste energični, a vam bo težko ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam, kar vam bo vsem dobro delo.

Rak

Čutili boste, da je danes pravi dan, ko lahko pričnete na novo. Razrešili ste težave, ki vam niso dopuščali mirnega spanca, zato boste čutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Znašli se boste pred novim izzivom, ki se ga boste lotili nemudoma in zato boste nadvse uspešni.

Lev

Osebno razmerje ali prijateljstvo vam bo vzelo več energije, kot je boste pripravljeni dati ali žrtvovati. Najverjetneje zaradi tega ne boste imeli dovolj časa zase, kar vas bo lahko razburilo. Če bo tako, potem stopite korak nazaj od vašega intimnega razmerja in si vzemite nekaj časa za vaše osebne potrebe.

Devica

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Tehtnica

Med vami in vašim partnerjem se bodo lahko pojavile razlike pri osebnem stilu, okusu in načinu izražanja privrženosti. Kljub temu pa boste ljubeči. Vaše osebno življenje bo šlo dobro, saj bo to čas, ko boste resnično znali uživati in ceniti ljubezen. Vašemu partnerju vsekakor pokažite, koliko vam pomeni.

Škorpijon

Bolj vas bo vodil instinkt kot pa razlog. Ste v prijemu skoraj fanatične potrebe, da bi sprožili temeljne spremembe v vašem življenju. Vaše kompulzivne potrebe so v ospredju, a še zlasti močna je potreba po tem, da bi se znebili omejitev v intimnem razmerju. Bodite previdni, da si ne boste uničili razmerja.

Strelec

Danes bodite izredno pazljivi. Nekdo v vaši bližini bo danes povzročal spore in prepire, v katere boste vpleteni. Ne zaupajte vsem osebam, saj nimajo vsi najboljših namenov, še posebno ne na delovnem mestu. Cilj marsikdaj opravičuje sredstva, zato ne podlezite tem spletkam. Ohranite mirno kri.

Kozorog

Na splošno boste zelo občutljivi, kar bi lahko prihajalo do raznih zapletov pri sporazumevanju. Če boste že zakuhali kakšno težavo, nikar ne pojdite predaleč. Začeli boste nekaj, za kar se bo na koncu izkazalo, da ni bilo vredno vašega truda. Poskušali se boste prilagoditi potrebam drugih ljudi.

Vodnar

Danes se boste počutili odlično. Večer bo primeren za druženje. Morda se boste prav nocoj podali na proslavo ali na prijateljev rojstni dan. Zagotovo vas čaka družaben in pester večer, ki ga boste preživeli v družbi ljudi, ki vas imajo radi. Pazite na finance, zagotovo vam odsvetujemo večje nakupe.

Ribi

V razmerjih z drugimi se bodo lahko v tem času pojavile nekatere nenadne spremembe. Sila, ki bo gnala te spremembe, bo vaša nestrpnost. V ospredju bo vaša potreba po doseganju večje iskrenosti in razumevanja med vami in drugimi. Držite se tega in počutili se boste bolj ljubljeni in zaželeni.