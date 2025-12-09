Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Torek,
9. 12. 2025,
18.00

1 ura, 7 minut

smučarski skoki čarobni december čarobni december rojstvo smučarski skakalec Stefan Kraft

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft prvič postal očka

Sa. B.

Stefan Kraft je zaradi prihoda otroka izpustil zadnji dve postaji letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Stefan Kraft je zaradi prihoda otroka izpustil zadnji dve postaji letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Foto: Reuters

Avstrijec Stefan Kraft, ki spada med najboljše smučarske skakalce na svetu, se je z ženo Mariso razveselil rojstva prvega otroka. Postala sta starša deklici, katere imena nista razkrila.

"Dobrodošla na svetu, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in presrečni," je par zapisal pod fotografiji, s katerima sta na družbenih omrežjih naznanila prihod deklice.

Stefan Kraft je zaradi prihoda otroka sicer izpustil zadnji dve postaji letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih. Nazadnje je tekmoval v švedskem Falunu, kjer je na manjši skakalnici zmagal, na večji pa dosegel deveto mesto.

Z dolgoletno partnerko Mariso Probst sta se poročila julija 2022 v bližini avstrijskega Salzburga, da bosta prvič postala starša pa sta sporočila letos avgusta.

