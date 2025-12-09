Torek, 9. 12. 2025, 18.00
Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft prvič postal očka
Avstrijec Stefan Kraft, ki spada med najboljše smučarske skakalce na svetu, se je z ženo Mariso razveselil rojstva prvega otroka. Postala sta starša deklici, katere imena nista razkrila.
"Dobrodošla na svetu, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in presrečni," je par zapisal pod fotografiji, s katerima sta na družbenih omrežjih naznanila prihod deklice.
Stefan Kraft je zaradi prihoda otroka sicer izpustil zadnji dve postaji letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih. Nazadnje je tekmoval v švedskem Falunu, kjer je na manjši skakalnici zmagal, na večji pa dosegel deveto mesto.
Z dolgoletno partnerko Mariso Probst sta se poročila julija 2022 v bližini avstrijskega Salzburga, da bosta prvič postala starša pa sta sporočila letos avgusta.