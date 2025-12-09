Avstrijec Stefan Kraft, ki spada med najboljše smučarske skakalce na svetu, se je z ženo Mariso razveselil rojstva prvega otroka. Postala sta starša deklici, katere imena nista razkrila.

"Dobrodošla na svetu, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in presrečni," je par zapisal pod fotografiji, s katerima sta na družbenih omrežjih naznanila prihod deklice.

Stefan Kraft je zaradi prihoda otroka sicer izpustil zadnji dve postaji letošnjega svetovnega pokala v smučarskih skokih. Nazadnje je tekmoval v švedskem Falunu, kjer je na manjši skakalnici zmagal, na večji pa dosegel deveto mesto.

Z dolgoletno partnerko Mariso Probst sta se poročila julija 2022 v bližini avstrijskega Salzburga, da bosta prvič postala starša pa sta sporočila letos avgusta.