Oven

Razmislite o tem, kaj bi pravzaprav radi in si naredite načrt, kako boste to dosegli. Če čutite, da si zaslužite napredovanje ali da si želite več svobode na delovnem mestu, potem o tem spregovorite z nadrejenim. Že danes pričnite graditi na svoji prihodnosti. Ne pozabite, da ovire za vas ne obstajajo.

Bik

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Dvojčka

Življenje vas bo presenetilo, zato bodite potrpežljivi. Vsekakor vas čaka uspeh. Pri delu se boste danes navdušili nad določeno idejo, ki se bo ostalim zdela neizvedljiva. Razvijajte idejo še naprej in zaupajte vase. Naj vas dvomi drugih ne potrejo. Lotite se novega projekta, če ste prepričani, da vam bo uspelo.

Rak

Včeraj ste bili še precej v dvomih glede dela, ki ga opravljate, toda danes bo situacija povsem drugačna. Čutili boste, da ni pravi čas za nove podvige in menjavo dela, zato se boste zadovoljili s tem, kar imate trenutno. Danes se ne opredelite, saj boste tako lahko ohranili dobre odnose z vsemi kolegi v vaši bližini.

Lev

Čaka vas pogovor z nadrejenim. Vaše vedenje pri delu ga je zmotilo, zato vas bo prosil, da umirite strasti in se posvetite delu. Čas je, da ugotovite, do katere meje lahko greste. Oblikujte boljši odnos s sodelavci pri delu, saj ga trenutno nimate. Bodite zgovorni in odprti, ko gre za komunikacijo z ostalimi.

Devica

Čas je, da se nehate pretvarjati. Če niste zadovoljni s trenutnim življenjem, potem je čas, da ukrepate. Vsekakor se morate zavedati, da smo sami zadolženi za lasten uspeh. Ne krivite drugih, saj je čas, da prevzamete odgovornost za svoje vedenje in svoja dejanja. Osredotočite se nase in čim prej premislite o sebi.

Tehtnica

Danes se boste počutili odlično. Večer bo primeren za druženje. Morda se boste prav nocoj podali na proslavo ali na prijateljev rojstni dan. Zagotovo vas čaka družaben in pester večer, ki ga boste preživeli v družbi ljudi, ki vas imajo radi. Pazite na finance, zagotovo vam odsvetujemo večje nakupe.

Škorpijon

Partnerju boste težko oprostili danes izrečene besede, a boste čez nekaj časa spoznali, da so bile na mestu. Kritike je vedno težko sprejeti. Ne bodite zamerljivi, ampak sprejmite njegove predloge in želje ter poskušajte kaj popraviti in izboljšati. Le na ta način boste vajin odnos dvignili na novo raven.

Strelec

Prisluhnili boste sebi in ugotovili, da si želite osebne rasti. Ta je zagotovo pred vami, zato pogumno stopite na novo pot. Ne bojte se slediti svojim ciljem. Pokažite samozavest, ki vam je je v preteklosti primanjkovalo. Če se soočate z brezposelnostjo, je skrajni čas za ukrepanje. Pred vami je veliko uspeha.

Kozorog

Končno boste odkrili mir, po katerem ste tako hrepeneli. Prav je, da izkoristite to obdobje za večje podvige. Pri delu lahko pričakujete ogromno priložnosti, ki jih v preteklosti niste opazili, saj niste izrazili interesa za napredovanje. Samo razmišljanje o tem, kako bi bilo, če bi bilo, vas ne bo pripeljalo daleč.

Vodnar

Občutki zmedenosti in negotovosti bodo danes mimo, zato se boste lahko osredotočili na delo, ki bo danes izrednega pomena. Nove delovne obveznosti vas bodo presenetile že v dopoldnevu. Ne odlašajte, lotite se jih čim prej. Pazite na odnose doma. Danes se boste lahko sporekli z družinskim članom.

Ribi

Danes boste spoznali, kaj pomeni napredovanje in premik naprej. Na delovnem mestu boste priča povsem novim nalogam. Morda boste postali celo desna roka nadrejenega. Vsekakor boste dosegli uspeh, po katerem ste hrepeneli dalj časa, na kar morate biti zelo ponosni. Večer bo več kot primeren za proslavo.