Oven

Zadovoljni boste z vsem, kar vam bo ponudilo življenje. Radi boste v družbi prijatelja, vendar boste spoznali, da ni tako iskren kot vi. Prišli boste do spoznanja, da ima neke težave, o katerih ni nikoli rekel niti besede. Poskusite ga razumeti in se postavite v njegovo kožo. Pomagajte mu.

Bik

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi.

Dvojčka

Danes boste nadvse lahkotno navezovali nove stike, pri tem pa boste zelo zadovoljni tudi v svoji duši. Zelo boste dobre volje in ves čas boste imeli razlog za praznovanje. S partnerjem bosta razmišljala o novih načrtih. Zelo presenečeni boste, ko boste ugotovili, da imata zelo podobne želje.

Rak

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestrilo vaš večer. Sprejmite ga.

Lev

Danes boste premišljevali o svojem delu, saj s poslovnim področjem niste najbolj zadovoljni. Ne boste se predajali pesimizmu, saj vas bo gnala sla po izboljšanju trenutne situacije. Premislite in ravnajte taktično. Domači bodo čutili vašo zmedenost, zato jim zaupajte svoje skrbi in težave.

Devica

Vezani se boste s partnerjem zapletli v manjši prepir, ki pa se bo tudi hitro končal. Dovolj ste pametni, da se zavedate, da ne veste vsega in tega se ne sramujete. Samski pa boste danes ugotovili, da imate kljub vsemu še vedno veliko oboževalcev. Polni boste prav posebne energije. Izkoristite jo.

Tehtnica

Duhovni preboj bo prinesel občutek zmedenosti. Odstranite vse nepotrebno, kot so pretekle travme, čeprav se z novimi stvarmi ne boste želeli soočiti. Ključno bo, da se boste sprostili, če želite napredovati kot človeško bitje. Čeprav bodo vključene tudi solze, boste nato spet srečni in svobodni.

Škorpijon

Danes boste spoznali nove ljudi s podobnimi stališči. Ravno zaradi tega bo lahko prišlo do nekega konflikta s prijateljem, saj bo ljubosumen. Ta prepir vas bo vrgel iz tira in zdelo se vam bo, kot da morate ves čas nekomu polagati račune. Morda bi morali postati bolj odločni in strogi.

Strelec

Na čustvenem področju boste odločni in močni. Zdelo se vam bo, da imate veliko energije, vložite jo v odnos s partnerjem, saj ta še vedno ni popoln. Ponovno bosta dobila občutek, da sta nerazdružljiva. Samski si boste vzeli čas zase. Vzemite si, kar potrebujete, vaše zadovoljstvo naj bo na prvem mestu.

Kozorog

Tistega, kar se je do sedaj pokazalo kot uspešno, res ni treba spreminjati. Razčistite vse sporne zadeve in tisto, kar boste na ta način dosegli, se vam bo še kako obrestovalo tudi v prihodnosti. Držite se preverjenih stvari, ker boste tako bolj uspešni, kot če bi skušali nekaj postaviti na novo.

Vodnar

Občutili boste neko novo ustvarjalno energijo in samozavest. Odločno boste pokazali, da ste vi tisti, ki boste najprej pri sebi sprožili notranjo spremembo in osvežili podobo. Zavedati se boste začeli, da je najprej potrebno spremeniti sebe, da lahko dajemo nasvete drugim. Odličen zgled drugim boste.

Ribi

Današnji dan ne bo primeren za samostojne akcije. Raje poiščite pomoč ljudi, ki jim zaupate in za katere veste, da se lahko na njihove nasvete zanesete. Če boste svojo energijo usmerili v prave cilje, boste zelo veliko dosegli. Povežite se s pravimi ljudmi in ne poskušajte vsega storiti sami.