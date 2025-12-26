Žiga Jelar ima slabe novice: to sporoča svojim navijačem #video

"Ne javljam se z najbolj prijetno novico, a včasih je realnost lahko tudi malce kruta. Na zadnjih treningih pred odhodom v Engelberg sem si poškodoval zadnjo ložo. Gre za natrganino tetive. Stvari so se ravno začele sestavljati, na skakalnici sem se počutil zelo dobro, zato se mi je s tem trenutno kar težko soočiti. A druge izbire ni, treba je gledati pozitivno. Dal bom vse od sebe, da se čim prej vrnem na skakalnice in nadaljujem tam, kjer sem trenutno končal," je v videu na družbenih omrežjih sporočil Žiga Jelar.

"Okrevanje je moja glavna prioriteta"

V zapisu je dodal, da je okrevanje trenutno njegova glavna prioriteta, in se zahvalil vsem, ki so se tudi v teh prazničnih dneh odzvali in mu pomagali. "Iskrena hvala strokovnemu štabu, smučarski zvezi in dr. Mateju Drobniču, ki so v teh prazničnih dneh hitro odreagirali, da smo opravili preglede in magnetno resonanco, ter da mi stojijo ob strani. Obljubim, da se vrnem še močnejši," je sporočil 28-letni skakalec, ki letos še ni dobil priložnosti na tekmah svetovnega pokala.

Formo je pilil na tekmah celinskega pokala, kjer je bil najvišje uvrščen na zadnji tekmi v Ruki na Finskem, kjer je osvojil osmo mesto.

