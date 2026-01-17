Zanesljiva zmagovalka posamične tekme z eno serijo v Džangdžjakovu, ki se je zaradi neugodnih vetrovnih razmer začela z uro in pol zamude, je slovenska šampionka Nika Prevc. Za 16,1 točke je prehitela Norvežanko Anno Odine Stroem, tretja je bila Nozomi Marujama. Za Prevc je to tretje zaporedno prizorišče, na katerem je zmagala na obeh tekmah. Do točk sta prišli preostali Slovenki, Maja Kovačič je bila 20., Katra Komar 21. Svetovni pokal za skakalke se bo prihodnji teden nadaljeval na Japonskem v Zau.

Najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc je po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem prišla tudi do dveh zmag v olimpijskem Džangdžjakovu. Na Kitajskem je vpisala že šesto zaporedno posamično zmago sezone, 11. v tem tekmovalnem obdobju, sicer pa 33. v karieri svetovnega pokala.

Organizatorji tekme na Kitajskem so imeli danes precej težav z vetrom, tako da so odpovedali kvalifikacije, individualno preizkušnjo z vsemi tekmovalkami pa večkrat prestavili. Naposled se je v hladnem vremenu le začela, s kar uro in pol zamude.

Nozomi Marujama je bila tokrat tretja. Foto: Reuters

Ob močnem vzgorniku se je znova najbolje znašla vodilna skakalka zime, ki se je s 134,5 metri podpisala pod najdaljši skok tekme z eno serijo. Dvajsetletnica je na koncu za več kot 16 točk prehitela najbližjo zasledovalko Norvežanko Anno Odine Stroem. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je stopila Japonka Nozomi Marujama, ki je za zmagovalko zaostala slabih 19 točk.

"Mraz pomaga, da ne razmišljam preveč o skokih, kar mi pomaga, da ostanem osredotočena. Veselim se velike skakalnice v Sapporu in selitve na Japonsko," je v prvi izjavi za organizatorje dejala Prevc.

Japonka zaostaja že 360 točk Prebvc je z 11. zmago sezone zdaj že pri 1.466 točkah, Marujama na drugem mestu zaostaja 360 točk, tretja Lisa Eder pa 589. Deseterico zaokrožuje Nika Vodan.

Kovačič in Komar ena za drugo, sledi selitev na Japonsko

Točke sta vknjižili tudi preostali slovenski predstavnici, Maja Kovačič (112) za 20., Katra Komar (109,5) pa za 21. mesto. Četrta Slovenka, ki je odpotovala na Kitajsko, Nika Vodan zaradi bolezni tudi danes ni sodelovala v tekmovalnem programu.

Po tej tekmi se bodo skakalke preselile na Japonsko, kjer se bo slovenski vrsti pridružila še Taja Terbovšek. Program se bo v torek v Zau.

Džangdžjakov, tekma (ž):