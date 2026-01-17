Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V Iranu spet mogoče pošiljanje SMS sporočil

Protesti v Iranu | Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. | Foto Reuters

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem.

Foto: Reuters

Potem ko so iranske oblasti zaradi množičnih protivladnih protestov za več dni onemogočile pošiljanje SMS sporočil, je to od danes spet mogoče, medtem ko prebivalstvo še vedno ne more dostopati do interneta. Telekomunikacije so v Iranu v veliki meri ohromljene od 8. januarja, zagotovljen je zgolj dostop do nadzorovanih državnih spletnih strani.

Pošiljanje sporočil SMS je od danes znova mogoče le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posledično lahko okoli 90 milijonov prebivalcev znova uporablja tudi spletno bančništvo, ki zahteva avtentikacijo prek sporočil SMS.

Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je sporočila, da dostop do interneta ostaja skoraj povsem prekinjen, količina prometa pa je le približno pri dveh odstotkih običajne ravni.

Blokada interneta bi lahko trajala še najmanj dva tedna

Ob tem po poročanju dpa narašča zaskrbljenost, da bi lahko bil dostop do svetovnega interneta v Iranu blokiran še dalj časa. Britanski portal Iranwire je v petek poročal, da bi lahko izpad trajal vse do perzijskega novega leta konec marca, pri čemer se je skliceval na izjave tiskovne predstavnice vlade Fatemeh Mohajerani.

Po navedbah virov v Teheranu dokončne odločitve glede dostopa do interneta oblasti še niso sprejele, vendar se neuradno omenja možnost, da bi blokada trajala še najmanj dva tedna.

Več tisoč mrtvih

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, prek 10.000 ljudi so aretirali.

