Nemško prvenstvo, 18. krog

Nemško prvenstvo, 18. krog

V Leipzigu bo čustveno, navijačem bo v slovo pomahal Kevin Kampl

Kevin Kampl se bo v soboto poslovil od navijačev Leipziga.

Kevin Kampl se bo v soboto poslovil od navijačev Leipziga.

Foto: Ana Kovač

V uvodnem dejanju 18. kroga, s katerim se uradno začenja drugi del nemškega prvenstva, se bosta danes spopadla Werder Bremen in Eintracht Frankfurt. Derbi kroga se obeta v soboto ob 18.30 med tretjeuvrščenim Leipzigom in vodilnim Bayernom. V Red Bull Areni bo čustveno, saj se bo uradno poslovil od zelenic dolgoletni rdeči bik Kevin Kampl. Nekdanji slovenski reprezentant, ki so ga zelo prizadele družinske tragedije, je končal kariero pri 35 letih. Najbližji zasledovalec Bavarcev, Borussia Dortmund, bo v soboto gostila St. Pauli.

Kevin Kampl
Sportal Kevin Kampl izlil dušo in podal končno odločitev

V Nemčiji diši po novi zvezdici Bayerna. Zvezdniška zasedba iz Münchna je v nemškem prvenstvu v odličnem položaju, saj ima po prvi polovici sezone pred najbližjim tekmecem kar 11 točk prednosti. Bayern se je podpisal pod rekord, saj je v uvodni polovici tekmovanja, torej 17 krogih, osvojil 47 točk, njegova gol razlika pa znaša neverjetnih +53. Bayern je v tej sezoni še neporažen, v soboto pa ga čaka eno najbolj zahtevnih gostovanj.

Kevin Kampl je na večni klubski lestvici po številu nastopov na visokem šestem mestu (283). | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Kevin Kampl je na večni klubski lestvici po številu nastopov na visokem šestem mestu (283). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Premagati ga bo skušal tretjeuvrščeni Leipzig, ki za razliko od Bayerna med tednom ni bil dejaven, saj je bil dvoboj s St. Paulijem zaradi močnega sneženja na severu Nemčije prestavljen. Na dvoboju v Leipzigu bo zelo čustveno, saj bo navijačem rdečih bikov pomahal v slovo Kevin Kampl.

Nekdanji slovenski reprezentant se tako na derbiju 18. kroga tudi uradno poslavlja od nogometnih zelenic. Vrača se v rojstni Solingen, kjer bo z družino. Po smrti starejšega brata, ki ga je zelo prizadela, želi preživeti čim več časa v bližini bolnega očeta. Kampl je za rdeče bike zbral 283 nastopov in je šesti na večni klubski lestvici. Klub bo pogodbo z njim, takšna je bila njegova želja, uradno prekinil 31. januarja.

Bayern že "zavezal kravato" Leipzigu

Leipzig bo torej skušal postati prva ekipa, ki bi v tej sezoni v bundesligi premagala Bayern. V uvodnem krogu so Bavarci pomendrali nekdanji klub Benjamina Šeška in mu po teniško zavezali kravato. Zmagali so kar s 6:0. So v izjemni strelski formi. Prejšnji konec tedna so odpihnili Wolfsburg z neverjetnim rezultatom 8:1, nato pa med tednom ugnali še Köln s 3:1.

Bayern je v tej sezoni v domačem prvenstvu še neporažen. | Foto: Reuters Bayern je v tej sezoni v domačem prvenstvu še neporažen. Foto: Reuters

Na tej tekmi se je med strelce vpisal tudi čudežni deček, komaj 17-letni Lennart Karl, s katerim ima trener Vincent Kompany sladke težave, saj se bo kmalu na zelenice vrnil dolgo časa poškodovani in odsotni Jamal Musiala, tako da se obeta goreč boj za mesto v začetni enajsterici.

Nemško prvenstvo, 18. krog:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

20 – Kane (Bayern)
10 - Undav (Stuttgart)
– Diaz (Bayern), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Burkardt (Eintracht) 
– El Mala (Köln)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)

 
Nemško prvenstvo, 18. krog
