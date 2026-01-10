Stuttgart se je v Leverkusnu znesel nad Bayerjem

Po skoraj treh tednih je zimski premor na nemških nogometnih zelenicah končan. Stuttgart je v soboto v gosteh prizadejal boleč poraz Bayerju. V Leverkusnu je zmagal kar s 4:1. Eintracht Frankfurt in Borussia Dortmund sta se v uvodnem dejanju 16. kroga razšla brez zmagovalca (3:3). Na vrhu lestvice kraljuje neporaženi Bayern, ki bo v nedeljo na Allianz Areni gostil Wolfsburg. Dve tekmi so zaradi sneženja prestavili.

Bavarski stroj je na dobri poti do 13. naslova v zadnjih 14 sezonah nemškega prvenstva. Četa Vincenta Kompanyja je v prvih 15 krogih zabeležila 13 zmag in dva remija. Drugi se je zgodil sredi decembra, ko Bayern pred domačimi navijači presenetljivo ni uspel ugnati Mainza, najskromnejše ekipe v ligi. Za zaključek leta je sicer sledila prepričljiva zmaga nad Heidenheimom, starim znancem ljubljanske Olimpije, v začetku tedna pa so Bavarci s 5:0 na pripravljalni tekmi odpravili še avstrijski Salzburg.

Borussia drugega dela sezone ni začela po željah, komaj je izvlekla remi proti Eintrachtu. Foto: Reuters

Pri dortmundski Borussii verjamejo, da je decembrski spodrsljaj razkril ranljivosti Münchenčanov in da boj za državni naslov še ni odločen. Pred prvimi tekmami v novem letu je prednost Bayerna znašala devet točk, Borussia je kot najbližja zasledovalka poskušala zaostanek znižati na gostovanju v Frankfurtu. A Eintracht je bil na sedmem mestu in se je pričakovano izkazal za trd oreh. Mahmoud Dahoud je v 92. minuti zadel za vodstvo Eintrachta s 3:2. Ko se je že zdelo, da je Borussia izgubila, pa je za izenačenje in končni izid 3:3 zabil Carney Chukwuemeka. Gostje so sicer dvakrat vodili, v prvem polčasu z golom Maximiliana Beierja, v drugem pa Felixa Nmeche, a sta obakrat za domače hitro izenačila Can Uzun in Younes Ebnoutalib.

Stuttgart ujel Leipzig in Bayer

V osrednji tekmi 16. kroga nemške nogometne lige je Stuttgart v gosteh premagal Bayer Leverkusen s 4:1 in zgostil konkurenco na mestih tik pod vrhom. Ljubitelji nogometa v Nemčiji so pričakovali derbi ekip pod vrhom, vsaj v prvem polčasu pa so dobili enosmeren promet proti golu Leverkusna.

Mrežo Bayerja je zatresel tudi Maximilian Mittelstadt. Foto: Reuters

Ob prepišni obrambi domačih in preveč izgubljenih žogah so gostje pridno polnili mrežo lekarnarjev, že v sedmi minuti je zadel Jamie Leweling, po pol ure še Maximilan Mittelstädt, ob koncu pa le v dveh minutah še enkrat Leweling in Deniz Undav. Popolnega potopa nato le ni bilo, Stuttgart v drugem polčasu ni nadaljeval v tem slogu, so pa domači z izkoriščeno enajstmetrovko Alejandra Grimalda prišli vsaj do častnega gola.

Razplet tekme pomeni, da je na mestih pod vrhom precejšnja gneča; Leipzig, slednji s tekmo manj, Leverkusen in Stuttgart imajo zdaj po 29 točk, pred njimi sta Bayern z 41 in Dortmund s 33.

Dve tekmi preloženi

Potem ko je vodstvo lige odpovedalo sobotno tekmo med St. Paulijem in RB Leipzigom, je takšna usoda doletela še dvoboj Werder Bremen - Hoffenheim. Razlog odpovedi so v obeh primerih ostre zimske vremenske razmere, ki ne omogočajo varne izvedbe tekem.

