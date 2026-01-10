Sobota, 10. 1. 2026, 20.51
Nemško prvenstvo, 16. krog
Stuttgart se je v Leverkusnu znesel nad Bayerjem
Po skoraj treh tednih je zimski premor na nemških nogometnih zelenicah končan. Stuttgart je v soboto v gosteh prizadejal boleč poraz Bayerju. V Leverkusnu je zmagal kar s 4:1. Eintracht Frankfurt in Borussia Dortmund sta se v uvodnem dejanju 16. kroga razšla brez zmagovalca (3:3). Na vrhu lestvice kraljuje neporaženi Bayern, ki bo v nedeljo na Allianz Areni gostil Wolfsburg. Dve tekmi so zaradi sneženja prestavili.
Bavarski stroj je na dobri poti do 13. naslova v zadnjih 14 sezonah nemškega prvenstva. Četa Vincenta Kompanyja je v prvih 15 krogih zabeležila 13 zmag in dva remija. Drugi se je zgodil sredi decembra, ko Bayern pred domačimi navijači presenetljivo ni uspel ugnati Mainza, najskromnejše ekipe v ligi. Za zaključek leta je sicer sledila prepričljiva zmaga nad Heidenheimom, starim znancem ljubljanske Olimpije, v začetku tedna pa so Bavarci s 5:0 na pripravljalni tekmi odpravili še avstrijski Salzburg.
Borussia drugega dela sezone ni začela po željah, komaj je izvlekla remi proti Eintrachtu.
Pri dortmundski Borussii verjamejo, da je decembrski spodrsljaj razkril ranljivosti Münchenčanov in da boj za državni naslov še ni odločen. Pred prvimi tekmami v novem letu je prednost Bayerna znašala devet točk, Borussia je kot najbližja zasledovalka poskušala zaostanek znižati na gostovanju v Frankfurtu. A Eintracht je bil na sedmem mestu in se je pričakovano izkazal za trd oreh. Mahmoud Dahoud je v 92. minuti zadel za vodstvo Eintrachta s 3:2. Ko se je že zdelo, da je Borussia izgubila, pa je za izenačenje in končni izid 3:3 zabil Carney Chukwuemeka. Gostje so sicer dvakrat vodili, v prvem polčasu z golom Maximiliana Beierja, v drugem pa Felixa Nmeche, a sta obakrat za domače hitro izenačila Can Uzun in Younes Ebnoutalib.
Stuttgart ujel Leipzig in Bayer
V osrednji tekmi 16. kroga nemške nogometne lige je Stuttgart v gosteh premagal Bayer Leverkusen s 4:1 in zgostil konkurenco na mestih tik pod vrhom. Ljubitelji nogometa v Nemčiji so pričakovali derbi ekip pod vrhom, vsaj v prvem polčasu pa so dobili enosmeren promet proti golu Leverkusna.
Mrežo Bayerja je zatresel tudi Maximilian Mittelstadt.
Ob prepišni obrambi domačih in preveč izgubljenih žogah so gostje pridno polnili mrežo lekarnarjev, že v sedmi minuti je zadel Jamie Leweling, po pol ure še Maximilan Mittelstädt, ob koncu pa le v dveh minutah še enkrat Leweling in Deniz Undav. Popolnega potopa nato le ni bilo, Stuttgart v drugem polčasu ni nadaljeval v tem slogu, so pa domači z izkoriščeno enajstmetrovko Alejandra Grimalda prišli vsaj do častnega gola.
Razplet tekme pomeni, da je na mestih pod vrhom precejšnja gneča; Leipzig, slednji s tekmo manj, Leverkusen in Stuttgart imajo zdaj po 29 točk, pred njimi sta Bayern z 41 in Dortmund s 33.
Dve tekmi preloženi
Potem ko je vodstvo lige odpovedalo sobotno tekmo med St. Paulijem in RB Leipzigom, je takšna usoda doletela še dvoboj Werder Bremen - Hoffenheim. Razlog odpovedi so v obeh primerih ostre zimske vremenske razmere, ki ne omogočajo varne izvedbe tekem.
Nemško prvenstvo, 16. krog:
Petek, 9. januar:
Sobota, 10. januar:
Nedelja, 11. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
19 – Kane (Bayern)
9 – Undav (Stuttgart)
8 – Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern)
7 – El Mala (Köln), Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
6 – Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Grifo (Freiburg), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)
5 – Ansah (Union Berlin), Beier (Borussia D.), Doekhi (Union), Grimaldo (Bayer), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder)