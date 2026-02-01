Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
1. 2. 2026,
11.41

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smrt smučarski skoki Johann Andre Forfang

Nedelja, 1. 2. 2026, 11.41

14 minut

Umrl je oče norveškega skakalca

Johann Andre Forfang: Oče je bil moj heroj, besede ne morejo opisati praznine

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Johann Andre Forfang | Johann Andre Forfang preživlja težke čase. | Foto Guliverimage

Johann Andre Forfang preživlja težke čase.

Foto: Guliverimage

Norveški smučarski skakalec Johann Andre Forfang je na družbenem omrežju sporočil, da je njegov oče izgubil bitko z rakom in se za vedno poslovil. "Bil je moj junak, moj moralni kompas. Njegova zadnja želja je bila, da bi nastopil na olimpijskih igrah. In bom. Hvala za vse, moj dragi oče," se je glasil Norvežanov čustveni zapis na Instagramu.

"Pred dvema letoma je oče na Kulmu spremljal svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Zaradi slabih vremenskih razmer se ni mogel vrniti domov in se tako odločil, da odpotuje v Willingen. In kakšna zgodba je to bila. To bo za vedno eden najlepših spominov, ki jih imam z očetom," je Johann Andre Forfang na družbenem omrežju začel čustven zapis v spomin na očeta, svojega heroja, ki je pred dnevom izgubil bitko z rakom, pred dvema letoma pa v Nemčiji v živo pospremil sinovo zmago.

"Oče je sinoči umrl, potem ko se je dobro leto pogumno boril z rakom. Besede ne morejo opisati praznine, ki jo je pustil za seboj. Bil je moj junak in moj moralni kompas. Njegova zadnja želja je bila, da bi nastopil na olimpijskih igrah. In bom. Hvala za vse, moj dragi oče. Počivaj v miru 🕊️," je zaključil Forfang, ki je bil izbran v norveško trojico za prihajajoče olimpijske igre. Te se bodo prihodnji teden začele v Italiji.

Macaulay Culkin, Catherine O'Hara
Trendi "Mama. Mislil sem, da imava čas. Želel sem ga več."
Nika Prevc, Willingen
Sportal Nika Prevc Norvežanki vrgla rokavico, njen odgovor je bil izjemen
Nataša Bokal
Sportal Po težkem boju z boleznijo umrla Nataša Bokal
Domen Prevc, Willingen
Sportal Nor skok Domna Prevca: Vse sem storil za varen pristanek, na OI želim priti zdrav #video
Domen Prevc
Sportal V živo: kaj za zadnji tekmovalni dan pred OI pripravlja Domen Prevc?
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc in tekmice na zadnjem dejanju pred vrhuncem sezone

smrt smučarski skoki Johann Andre Forfang
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.