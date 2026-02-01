Norveški smučarski skakalec Johann Andre Forfang je na družbenem omrežju sporočil, da je njegov oče izgubil bitko z rakom in se za vedno poslovil. "Bil je moj junak, moj moralni kompas. Njegova zadnja želja je bila, da bi nastopil na olimpijskih igrah. In bom. Hvala za vse, moj dragi oče," se je glasil Norvežanov čustveni zapis na Instagramu.

"Pred dvema letoma je oče na Kulmu spremljal svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Zaradi slabih vremenskih razmer se ni mogel vrniti domov in se tako odločil, da odpotuje v Willingen. In kakšna zgodba je to bila. To bo za vedno eden najlepših spominov, ki jih imam z očetom," je Johann Andre Forfang na družbenem omrežju začel čustven zapis v spomin na očeta, svojega heroja, ki je pred dnevom izgubil bitko z rakom, pred dvema letoma pa v Nemčiji v živo pospremil sinovo zmago.

"Oče je sinoči umrl, potem ko se je dobro leto pogumno boril z rakom. Besede ne morejo opisati praznine, ki jo je pustil za seboj. Bil je moj junak in moj moralni kompas. Njegova zadnja želja je bila, da bi nastopil na olimpijskih igrah. In bom. Hvala za vse, moj dragi oče. Počivaj v miru 🕊️," je zaključil Forfang, ki je bil izbran v norveško trojico za prihajajoče olimpijske igre. Te se bodo prihodnji teden začele v Italiji.