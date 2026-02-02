Temačna prerokba: to bo storil Trump

"Donald Trump in njegov režim se nikoli ne bosta prostovoljno odpovedala oblasti. Nikoli. Američani in ameriški evropski zavezniki bi si morali to začeti vbijati v glavo," je prepričan ameriški pisatelj in publicist Lee Siegel.

ZDA so skoraj mrtve, in to ne z Joycejevo nežno, uničujočo žalostjo, temveč z uničujočim državnim nasiljem in krutostjo, ki je še noben živeči Američan ni doživel, v svojem komentarju v britanskem mediju New Statesman piše Lee Siegel.

Uboja v Minneapolisu

Siegel pri tem misli na dogodke v Minneapolisu januarja letos, ko so zvezni agentje oziroma zvezni policisti najprej 7. januarja ubili protestnico in pesnico Renee Good, nato pa še 24. januarja zdravstvenega tehnika v bolnišnici za vojne veterane Alexa Prettija.

Kot je znano, zvezni agentje v demokratom naklonjeni zvezni državi Minnesoti iščejo domnevne in prave nezakonite priseljence, ki jih želijo izgnati iz ZDA. Zadnje dneve – po obeh ubojih - pa naj bi prišli do umiritve razmer in umika dela zveznih agentov iz Minnesote.

Že malenkostni izgovor dovolj za ubijanje?

Kot piše Siegel, so agenti, ki so umorili Renee Good in Prettija, izkušeni in niso streljali nanju, ker so premalo usposobljeni. Bolj verjetno je, da so pripravljeni ubijati že v primeru najmanjšega izgovora.

Renee Good je po do zdaj objavljenih podatkih ustrelil agent ICE Jonathan Ross, na Prettija pa naj bi streljala pripadnik mejne policije oziroma mejne patrulje (USBP) Jesus Ochoa ter pripadnik mejne in carinske službe (CBP) Raymundo Gutierrez.

Ali ZDA drvijo v tiranijo?

Ameriški pisatelj je prepričan, da ZDA drvijo proti nekakšni tiraniji ter da so Trump in njegovi sodelavci ICE spremenili v lastno tajno policijo. ICE naj bi delovala v treh stopnjah. V prvi stopnji naj bi se zdelo, da preganjajo le nasilne kriminalce, ki so nezakonito v ZDA.

Za Siegla je ICE nekakšna Trumpova tajna policija, ki je usmerjena proti nasprotnikom Trumpovega režima. Na fotografiji iz 8. januarja letos, posneti v Minneapolisu: pripadnik mejne policije Gregory Bovino, obkrožen z agenti ICE in mejne službe. Zvezni agenti, ki iščejo prave in domnevne nezakonite priseljence, so praviloma zakrinkani, edini, ki kaže svoj obraz, je Bovino, ki na terenu vodi akcije zveznih agentov in je javni obraz teh akcij. Po uboju Prettija so Bovina iz Minnesote premestili v Kalifornijo in naj bi se kmalu upokojil. Foto: Guliverimage

V drugi stopnji je ICE akcije razširil na vse nezakonite oziroma nedokumentirane priseljence, kot jim pravi Siegel. Takrat so postali vsi priseljenci dovoljeni plen. V tretji stopnji pa naj bi ICE prekršil sveti tabu ameriške policije, ko je začel po mili volji ubijati ameriške državljane. S tem, trdi Siegel, so dejansko vsem Američanom poslali sporočilo, da naj jih skrbi za lastno življenje, če bodo nasprotovali režimu.

Bo Trump poslal ameriške vojake nad protestnike?

Siegel je prepričan, da vplivni politiki demokratske stranke premalo storijo, da bi preprečili zgoraj omenjeno Trumpovo politiko.

Glede vmesnih volitev novembra letos pa pravi, da bodo Američani ohromljeni, ko bo Trump, če bodo republikanci izgubili predstavniški dom in morda celo senat, razglasil volitve za ponarejene, v nedogled zahteval ponovno štetje volilnih glasov, uvedel vojno stanje in poslal vojake, da bi zadušili proteste.

Nenehno ustvarjanje kriz in avtoritarizem?

"Toda tudi če bi prišlo do nekakšnega civilnega, mirnega množičnega upora, bi Trump vedel, kaj storiti. Preprosto bi ustvaril še eno krizo ... /.../ ta kriza bi izginila, na njeno mesto pa bi prišla druga in tako naprej. Dve stvari sta gotovi. Ti ljudje so geniji pri ustvarjanju kaosa."

"Kaj je navsezadnje avtoritarizem drugega kot duh absolutne svobode, ki divja samo na eni strani? Druga gotova stvar je, da se bo Amerika novembra soočila z obračunom, ki je kritičnejši od državljanske vojne," pojasnjuje Siegel.

Trumpova maščevalna jeza?

Prepričan je tudi, da Trumpa poganja njegova maščevalna jeza in da si ne bo več dovolil, da ga demokrati ustavljajo s postopki ustavne obtožbe in kazenskimi pregoni.

"Gibanje Maga s spektaklom svojih zločinov, vključno z uboji, jasno sporoča, da, kot pravijo v ameriških gangsterskih filmih, "me nikoli ne boste ujeli živega". Trump in njegov režim se nikoli ne bosta prostovoljno odpovedala oblasti. Nikoli. Američani in ameriški evropski zavezniki bi si morali to začeti vbijati v glavo," še piše Siegel.