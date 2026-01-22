Resno svarilo: Evropa bo postala nočna mora

"Ne vem, ali to velja tudi za Donalda Trumpa, ampak ljudje okoli njega verjamejo, da je EU nekaj slabega, ker je velika. In da bodo ZDA (po razbitju EU, op. p.) lažje obvladovale 27 majhnih držav," je prepričan bolgarski politični analitik Ivan Krastev.

V ameriški strategiji nacionalne varnosti, objavljeni novembra lani, je razvidna jasna ameriška težnja, da bi razbili EU. V prvi vrsti tako, da bi spodbudili Italijo, Poljsko, Avstrijo in Madžarsko, da bi izstopile iz povezave.

Množične migracije kot tema za razbitje EU

Pri svojem načrtu razbitja EU Američani več kot očitno stavijo na desne stranke, kot so Fidesz Viktorja Orbana, AfD v Nemčiji, avstrijski svobodnjaki, Nacionalni zbor v Franciji … Glavna politična tema, ki naj bi razbila EU, pa so množične migracije.

Zato ne preseneča, da je temo množičnih migracij, ki ogrožajo Evropo, že februarja lani načel ameriški podpredsednik J. D. Vance na Münchenski varnostni konferenci, ta teden pa je o njej govoril tudi predsednik ZDA Donald Trump na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu v Švici.

Sta želji po odklopu Rusije od Kitajske in razbitju EU povezani?

Bolgarski politični analitik Ivan Krastev je v pogovoru z ameriškim televizijskim voditeljem Jonom Stewartom (v pogovoru je sodeloval tudi znani britanski zgodovinar in ekonomist Adam Tooze) glede grenlandske krize in Trumpovega odnosa do EU med drugim dejal: "Ljudje okoli njega (Trumpa, op. p.) še vedno verjamejo, da je zelo pomembno odtrgati Rusijo od Kitajske. Skleniti dogovor (z Rusijo, op. p.). In njihovo razmišljanje je takšno: če ni EU in če ni Nata, zakaj ne bi bila Rusija najboljša ameriška zaveznica?"

Jon Stewart, Ivan Krastev in Adam Tooze o Trumpu, EU in Grenlandiji:

Trump’s push for Greenland is undermining the power of NATO and the European Union. Is that the point? Ivan Krastev and @adam_tooze lay out some theories. #theweeklyshow #jonstewart #politics pic.twitter.com/FuVHYZFX42 — The Weekly Show with Jon Stewart (@weeklyshowpod) January 21, 2026

Nadaljeval je: "Ne vem, ali to velja tudi za Trumpa, ampak ljudje okoli njega verjamejo, da je EU nekaj slabega, ker je velika. In da bodo ZDA (po razbitju EU, op. p.) lažje obvladovale 27 majhnih držav. Pri tem se ne zavedajo, da če se bo to uresničilo, bodo ZDA morale obvladovati prostor, ki bo gospodarsko, varnostno in politično napet. Še zlasti za to ameriško administracijo, ki noče zapravljati ameriškega denarja zunaj ZDA. Evropa bo postala nočna mora."

"Razpadi niso zabavne igre"

"Morda bi morali Trumpu prikazati kakšne filme o razpadu Sovjetske zveze. Razpadi niso zabavne igre," je dejal Krastev.

Bolgarski politični analitik je tudi pojasnil, da so evropski voditelji, kot so francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ali nemški kancler Friedrich Merz, prepričani, da se pri Grenlandiji ne soočajo z vsemi ZDA in tudi ne z vso republikansko stranko, ampak s Trumpom in majhno skupino ljudi okoli njega.

Privrženci obstoja Nata v Trumpovi administraciji?

"Prepričani so, da so tudi v tej ameriški administraciji ljudje, ki menijo, da je Nato vrednota in da je njegov konec v nasprotju z ameriškimi interesi. Zato bodo (evropski voditelji, op. p.) odločnejši, kot bi bili v drugačnem položaju," je še povedal Krastev.