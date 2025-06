Je to velika šibka točka Evrope, ki jo bo Putin neusmiljeno izkoristil?

Evropske države so v desetletju pred rusko invazijo na Ukrajino za obrambo porabile več kot 3,15 bilijona ameriških dolarjev (2,76 bilijona evrov). Veliko več kot Rusija. Evropa ima tudi že 1,47 milijona moških in žensk v uniformah – to je več aktivnih vojakov kot ZDA. Toda ti vojaki so ločeni na 29 ločenih vojsk. Bistvo evropske težave je, da je preveč premajhnih in neodvisnih bojnih sil, ki porabljajo vire in ponujajo zelo malo vojaške učinkovitosti, je prepričan britanski ekonomski zgodovinar Adam Tooze.

Evropa je sredi ogromnega porasta porabe za obrambo. V zadnjem desetletju so se vojaški proračuni v EU podvojili. Utemeljitev je očitna. Evropska obramba je dotrajana, grožnja Rusije pa je resnična, piše britanski ekonomski zgodovinar Adam Tooze v Financial Timesu.

Velika poraba za obrambo, toda …

Odgovor na trenutno krizo evropske vojaške pripravljenosti na morebitni ruski napad na katero od članic Nata je povečanje evropskih obrambnih proračunov na 3,5 odstotka ali celo pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Toda ob tem Tooze opozarja, da desetletje pred rusko invazijo na Ukrajino (ta se je začela februarja 2022) ni bilo t. i. izgubljeno desetletje za evropske vojake. Po podatkih Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) s sedežem v Stockholmu je skupna poraba evropskih članic Nata v tem obdobju znašala več kot 3,15 bilijona dolarjev v dolarjih iz leta 2023 (preračunano v današnje evre je to 2,76 milijarde evrov).

Premalo racionalna poraba denarja za vojske?

To je veliko več, kot je za obrambo dala Rusija. Danes se na splošno strinjamo, da Evropa potrebuje več bojnih sil, sposobnih za razmeščanje na območje konfliktov. Toda Evropa ima že 1,47 milijona moških in žensk v uniformah – to je več aktivnih vojakov kot ZDA.

Med članicami EU je imela leta 2023 po podatkih največ tankov Grčija, in sicer 1.813. Toda kot opozarja Tooze, je to zgolj na papirju, ker je večina teh tankov zastarelih. Ti so bili podarjeni ali poceni kupljeni. Na fotografiji: grški sodobni tanki na vajah junija letos. Foto: Guliverimage

"Škandal ni v tem, da se evropski obrambni proračuni niso že podvojili. Škandal je v tem, da Evropa porabi toliko in za to dobi tako malo – brez učinkovitega odvračanja, z malo razpoložljivih vojakov, brez zalog orožja za dobavo Ukrajini," je prepričan Tooze.

Centralizirano naročanje velikih serij orožja?

Da bi se stanje izboljšalo, Britanec predlaga rešitev. Ta je povezovanje med evropskimi vojskami, torej več čezmejnega sodelovanja. Jasno je, da bi Evropa lahko dosegla ekonomijo obsega z naročanjem večjih serij orožja in vojaške opreme, ne pa da je naročanje omejeno znotraj državnih meja, poudarja.

Pri tem se Tooze (v svojem članku na družbeni platformi Substack) sklicuje na študijo Juana Mejino-Lópeza in Guntrama B. Wolffa iz bruseljskega možganskega trusta Bruegel, da manjša naročila povečujejo stroške in so posledično povezana z razdrobljenostjo evropskih vojsk in njihovo močno preferenco za nacionalna naročila.

Veliko sistemov orožja s premajhno učinkovitostjo?

Nacionalna razdrobljenost ustvarja balkanizirani obrambni trg (pojem balkanizem v tem stavku pomeni razdrobljenost, op. p.), neučinkovito širjenje večjih orožnih sistemov in, kar zadeva globalno industrijsko konkurenco, majhnost evropskih obrambnih proizvajalcev.

"Ni presenetljivo, da je rezultat nekaj domiselnih orožnih sistemov v dveh ducatih vojsk z malo dejanske bojne učinkovitosti," poudarja Tooze.