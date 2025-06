Resno svarilo: Evropa se mora biti sposobna ubraniti vojaškega napada ZDA

Eden od nemških raziskovalcev miru in konfliktov, Christopher Daase, je na predstavitvi poročila o miru poudaril, da Nato zaradi vse bolj nacionalistične ameriške vlade in glede na ameriške ozemeljske zahteve in grožnje zaveznikom nima prihodnosti, piše nemški medij t-online.

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovemu gibanju Maga je uspelo v zelo kratkem času in brez večjega odpora preoblikovati najstarejšo demokracijo na svetu v avtoritarni režim, je dejal Daase in dodal, da so ZDA zdaj še en vir negotovosti in da je čezatlantsko partnerstvo, kot smo ga poznali, končano.

Prepričan je tudi, da Nemčijo in Evropo avtoritarno državno prestrukturiranje v ZDA neposredno ogroža. Medtem ko je Nato trenutno zaradi ruske grožnje nujen, pa se mora biti Evropa v prihodnje sposobna braniti brez ZDA, morda pa celo proti njim.

V svojem poročilu mirovni raziskovalci priporočajo, naj nemška zvezna vlada razvije pregleden fazni načrt za širitev in integracijo evropskih obrambnih struktur. To bi lahko med drugim vključevalo krepitev stalnega strukturnega sodelovanja EU (PESCO) in skupnih misij EU.

Daase je prepričan, da je Donaldu Trumpu uspelo v zelo kratkem času ZDA preoblikovati v avtoritarni režim, zaradi česar so ZDA zdaj le še en vir negotovosti več. Čezatlantsko partnerstvo, kot smo ga poznali, je končano, še trdi Daase. Foto: Guliverimage

Vendar pa ni dovolj vzpostaviti varnost zgolj z oboroževanjem in odvračanjem z obrambnimi zmogljivostmi, je nadaljeval Daase. Eden od možnih pristopov, kot med hladno vojno, je združitev ponovnega oboroževanja s ponudbami za pogajanja o nadzoru orožja.

Kar zadeva Bližnji vzhod, so mirovni raziskovalci bolj nujno kot kadarkoli prej pozvali k ustavitvi vseh dobav orožja, ki bi se lahko uporabilo v Gazi in na Zahodnem bregu. Kot trdijo, je Izrael očitno kršil mednarodno humanitarno pravo in presegel meje legitimne samoobrambe.

Poleg tega bi se morala Nemčija zavzemati za priznanje palestinske države v srednjeročnem obdobju. Trajna rešitev palestinskega konflikta nikakor ne omejuje pravice Izraela do judovske države znotraj varnih meja, je dejal Daase.

Poročilo o miru vsako leto objavljajo Mednarodni center za konverzijo v Bonnu (BICC), Inštitut za razvoj in mir (INEF) na Univerzi v Duisburgu-Essnu, Leibnizov inštitut za raziskovanje miru in konfliktov (PRIF) ter Inštitut za raziskovanje miru in varnostne politike (IFSH) na Univerzi v Hamburgu. Izhaja od leta 1987, še piše t-online.

Foto: Guliverimage V gostujočem komentarju v nemškem mediju Die Welt se je danes oglasil tudi predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber. Ta je med drugim zapisal, da Donald Trump vidi EU kot ekonomski protektorat, Vladimir Putin pa si želi Evrazijsko unijo, zato mora po desetletjih miru Evropa združiti svoje vojaške sile in uveljaviti člen 42.7 Lizbonske pogodbe.

Ta člen pravi: Če je država članica EU žrtev oborožene agresije na svojem ozemlju, so ji druge države članice dolžne pomagati in jo podpirati z vsemi sredstvi, ki so v njihovi moči in v skladu s členom 51. ustanovne listine Združenih narodov. To ne posega v posebnosti varnostne in obrambne politike nekaterih držav članic.

Zaveze in sodelovanje na tem področju so skladni z zavezami v okviru Severnoatlantske pogodbe, ki za države članice ostaja temelj njihove kolektivne obrambe in forum za njeno izvajanje.