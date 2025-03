Ruski napad na Evropo? "Morda je to zadnje poletje, ki ga bomo preživeli v miru."

Čeprav se zaradi ameriško-ruskih in ameriško-ukrajinskih pogovorov zadnje čase veliko govori o končanju vojne v Ukrajini, pa so številni prepričani, da še vedno ostaja velika nevarnost velike vojne med Rusijo in članicami Nata. V Nemčiji, kjer po eni od javnomnenjskih anket vsak drugi prebivalec pričakuje ruski napad na članice Nata, če bo Ukrajina poražena, opozarjajo zlasti na velike rusko-beloruske vojaške vaje, ki bodo letos jeseni.

Skupne rusko-beloruske vojaške vaje Zahod (v izvirniku Zapad) potekajo predvidoma vsako drugo leto. Vojaške vaje so bile tudi jeseni 2021. Takrat so na ozemlje Belorusije prišle ruske vojaške enote, ki se nato niso vrnile v ruske vojašnice, ampak so pozneje – februarja 2022 – sodelovale v napadu na Ukrajino.

Nevarnost izbruha novih spopadov letos jeseni?

Nove skupne rusko-beloruske vaje bodo tudi jeseni 2025. Te vaje so tema pogovorov tudi na nemški javni radioteleviziji ARD. V eni od pogovornih oddaj na omenjeni televiziji je poznavalka Rusije in nekdanja dopisnica nemškega radia Deutschlandfunk iz Rusije Sabine Adler dejala, da vojaške vaje Zahod predstavljajo neposredno grožnjo Ukrajini in celotni Evropi.

Te vojaške vaje pogosto niso samo signal moči, ampak tudi ciljna priprava na obsežne vojaške operacije. Zato je treba morebitne letošnje vojaške vaje v Belorusiji vzeti skrajno resno. Gre za resnično nevarnost vojne letos jeseni, je prepričana Sabine Adler.

Ruski napad na koridor Suwałki

Tudi nemški vojaški strokovnjak Sönke Neitzel opozarja na veliko nevarnost letos jeseni, piše nemški medij Focus. Kot pravi Neitzel, se njegovi kolegi iz Litve, države, ki meji na Belorusijo, bojijo, da bi lahko Rusi vojaške vaje in z njimi povezane priprave uporabili za napad na njihovo državo. "Morda bo to poletje zadnje poletje, ki ga bomo preživeli v miru," trdi Neitzel.

Rusko-beloruske vojaške vaje Zahod potekajo predvidoma vsako drugo leto. Na fotografiji sta helikopterja, ki sta sodelovala na vojaški vaji Zahod leta 2017. Leta 2021 so bile vojaške vaje Zahod uvod v ruski napad na Ukrajino februarja 2022. Foto: Guliverimage

Ko gre za varnost Evrope, je še posebej pomemben tako imenovani koridor Suwałki, tj. meja med Litvo in Poljsko, ki je najkrajša pot med rusko enklavo Kaliningrad in Belorusijo. V primeru ruskega napada bi omenjeni koridor najverjetneje postal ena od glavnih tarč ruske kopenske ofenzive.

Po javnomnenjski anketi, ki jo je izvedla nemška agencija Forsa, vsak drugi prebivalec Nemčije domneva, da bo ruski predsednik Vladimir Putin ob morebitni zmagi nad Ukrajino napadel tudi države, ki so članice Nata. 45 odstotkov Nemcev meni, da to ne pride v poštev.



Razlike med Vzhodom in Zahodom so velike: medtem ko tesna večina zahodnih Nemcev (52 odstotkov) meni, da je ruski napad na članice Nata mogoč, na vzhode Nemčije, tj. na ozemlju nekdanje komunistične Vzhodne Nemčije, to verjame le manjšina (38 odstotkov).