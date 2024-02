"Putin se ne bo zadovoljil z Ukrajino. Šel bo naprej."

Če Zahod Ukrajincem ne bo dostavljal dovolj orožja in opreme, potem bi Rusom verjetno lahko sčasoma uspelo s kakšnimi večjim napadom, vojaški položaj v Ukrajini ob drugi obletnici vojne ocenjuje generalmajor Dobran Božič. Opozarja tudi, da se ruski predsednik Vladimir Putin ne bo zadovoljil samo z Ukrajino. Za njo so lahko na vrsti Moldavija, baltske države, Finska, Švedska ...

Vojna v Ukrajini traja že dve leti. 24. februarja 2022, ko je ruska vojska začela invazijo, so Ukrajini številni napovedovali hitri poraz, a ji je uspelo ubraniti glavno mesto. Jeseni 2022 so Ukrajinci osvobodili regijo Harkov in mesto Herson.

Črne napovedi za Ukrajino ob drugi obletnici vojne

Ob prvi obletnici vojne so zato številni na Zahodu optimistično napovedovali uspešno ukrajinsko protiofenzivo, a je ta lani poleti bolj ali manj spodletela. Ruska obrambna črta z orjaškimi minskimi polji se je izkazala za prevelik zalogaj za napade ukrajinske vojske, čeprav je bila ta oborožena tudi z zahodnimi tanki in bojnimi vozili.

Ob drugi obletnici vojne pa so vse pogostejše črne napovedi za Ukrajino. Še zlasti, ker naj bi Ukrajincem primanjkovalo streliva (zapleta se tudi z ameriško pomočjo zaradi nasprotovanja republikancev v kongresu) in ker je Rusom pred dnevi uspelo zavzeti strateško pomembno mesto Avdijivka v regiji Doneck.

Zakaj so Rusi spet prevzeli pobudo

Generalmajor Dobran Božič, ki je bil pred leti načelnik generalštaba Slovenske vojske, ni presenečen, da so Rusi prevzeli pobudo na bojišču. V vojni je tako, da če protiofenziva spodleti, potem stran, ki se je uspešno ubranila, nakopiči enote in začne sama prevzemati pobudo.

Dobran Božič opozarja, da je Putin vojaško še vedno zelo močen in da ima Rusija večje zaloge kot Ukrajina, zaradi česar je zahodna pomoč ključna za preživetje Ukrajine. Foto: Matic Prevc/STA

Padec Avdijivke, ki je strateško pomembnejša kot Bahmut, je povezan tudi s tem, da Ukrajincem počasi zmanjkuje streliva. Po nekaterih poročilih Ukrajinci niso imeli več streliva – ne za topništvo ne za puške – in so z dimnimi granatami streljali, ko ni bilo več streliva za topništvo, kar je žalostno, pravi Božič.

Rusi imajo prednost v številu vojakov

Rusi so imeli pri Avdijivki tudi veliko premoč v številu vojakov. V določenih trenutkih je bilo v bitki za to mesto razmerje celo 1 : 10 v rusko korist. Takšnega razmerja verjetno nobena obramba ne more vzdržati, ocenjuje Božič.

Po njegovem mnenju Ukrajina potrebuje novo mobilizacijo. Ukrajinski generalštab pravi, da potrebujejo pol milijona ljudi. Po ocenah je zdaj na bojišču okoli sto tisoč ukrajinskih vojakov. "Obrambna črta je dolga 1.300 kilometrov, in če postavijo vojaka na vsakih deset metrov, lahko izračunate, koliko vojakov je tam," pojasni Božič.

Utrujeni ukrajinski vojaki

Tem vojakom je treba dodati še vojake v zaledju, ki skrbijo za oskrbo vojakov na frontni črti. Potem so tukaj še vojaki, ki varujejo ključne objekte v zaledju oziroma po državi. V vsej Ukrajini je verjetno pod orožjem več kot 300 tisoč vojakov.

V začetku vojne so bili Ukrajinci zelo uspešni pri uničevanju ruskih tankov tudi zaradi napačnih odločitev ruskih vojaških poveljnikov. A zdaj je Rusija zagnala proizvodnjo orožja, s katero želi med drugim obnoviti svoje tankovske sile. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ukrajinski vojaki, ki so na fronti, so že krepko utrujeni. Mediji poročajo, da so nekateri na fronti že od samega začetka. In to začne ubijati duha v človeku. Nihče ni tako močan, da bi vzdržal take psihične napore. Verjamem, da ko se boriš za svojo domovino, je morala velika, ko pa zaloge tako pojenjajo, potem je hudo. Vedeti moramo tudi, da lahko Rusi mobilizirajo več vojakov. Poleg tega oni očitno najemajo plačance iz tujine. V tem oziru so verjetno v boljšem položaju kot Ukrajinci," pravi Božič.

Ruski vojaški poveljniki so boljši kot na začetku vojne

Zadnji ruski uspehi na bojišču so povezani tudi s tem, da so ruski poveljniki zaradi ogromnih izkušenj, ki so jih dobili v času vojne, veliko boljši kot na začetku. Rusi vpeljujejo nove metode, zelo so uspešni tudi pri uporabi brezpilotnih letalnikov.

"Rusi zdaj sprejemajo vojaške odločitve na veliko nižjih ravneh kot prej. Na začetku vojne so morali za praktično vsak cilj iskati odobritev Moskve. Ko je končno prišla odobritev, tega cilja seveda ni bilo več. Zdaj so postali veliko bolj učinkoviti," ocenjuje Božič.

Z znanjem, ki ga imajo ruski vojaški poveljniki danes, bi se res lahko zgodilo, da bi Rusi zasedli Kijev v prvih desetih dnevih, pravi in dodaja, da je ruska invazija začetni neuspeh doživela tudi zato, ker je Putin dobil napačne obveščevalne podatke, da bodo ljudje v Ukrajini navdušeno sprejeli ruske vojake.

Nevarnost velike ruske ofenzive?

Bi lahko padec Avdijivke pomenil začetek novega velikega prodora ruske vojske? Božič odgovarja, da bi Rusom, če Zahod Ukrajincem ne bo dostavljal dovolj orožja in opreme, sčasoma verjetno lahko uspeli kakšni večji napadi oziroma preboji. Verjetno pa Ukrajina ne bo kar padla. Pričakujemo tudi lahko, da bo Ukrajina zdaj zavzela obrambno strategijo.

Avdijivka, ki je padla po mesece dolgem ruskem obleganju, je strateško pomembnejše mesto kot Bahmut. Bi lahko bil padec Avdijivke začetek še večjega prodora ruske vojske? Foto: Guliverimage

Opozarja pa, da Putin ne bo odnehal in bo skušal postopoma zasesti čim več ukrajinskega ozemlja. "Podatki so, da je Putin vojno proti Ukrajini v ožjih krogih premleval že devetnajst let prej. To ni bila hipna Putinova odločitev. To je bilo načrtno. Dolga leta nam je govoril, s čim ni zadovoljen, a ga je Zahod verjetno jemal premalo resno. Predsedniške volitve marca letos ga bodo samo utrdile. Podpora vojni v Rusiji je velika, če je ni, jo bo pa naredil. Saj vidite, da vsi, ki mu oporekajo, padajo skozi okno ali spijejo strupen čaj. Vidimo, kaj se je zgodilo z Aleksejem Navalnim. Poleg tega je očitno rusko javnost z informacijsko dejavnostjo prepričal, da se borijo proti Zahodu, ki želi uničiti Rusijo. Mislim, da je Putin krepko v sedlu."

Naskoki na Moldavijo, baltske in skandinavske države?

Če poslušamo Putina, lahko ugotovimo, da je Ukrajina le prvi cilj. Želi si tudi Moldavijo, trn v peti so mu tudi baltske države, potem sta tukaj Finska in Švedska. Rusija se tudi več kot očitno pripravlja na dolgo vojno, saj je zagnala vojno industrijo. Sami proizvajajo orožje in ga nakupujejo po vsem svetu, na primer v Severni Koreji in Iranu.

"Putin je še vedno vojaško močan. Na voljo ima praktično celotno vojaško mornarico. Nekaj izgub je imel pri črnomorskem ladjevju, a lahko rečemo, da ima praktično še celotno mornarico. Na voljo ima tudi praktično celotno letalstvo, saj ni imel veliko izgub. Ima tudi celotne jedrske sile. Imel pa je velike izgube pri pehotnih in oklepnih enotah, a so zdaj pospešeno zagnali proizvodnjo novih tankov in verjamem, da si bodo v nekaj letih opomogli."

Ali se Evropa zaveda nevarnosti, ki ji grozi?

Božiču se zdi, da Evropa še ni dojela, da na njenem robu divja vojna. Tako kot na začetku nemškega napada na Poljsko septembra 1939 svet ni dojel, kaj se dogaja, in je bil presenečen, kaj se je zgodilo v letih 1940 in 1941. "V šolah nam pravijo, naj se učimo iz zgodovine oziroma iz napak v preteklosti, pa se mi zdi, da še vedno ponavljamo iste napake," še pravi Božič.