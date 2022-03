Nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske Dobran Božič meni, da je včerajšnji vrh zveze Nato pokazal izjemno enotnost Severnoatlantskega zavezništva, ki ji nismo bili priča že zadnjih 20 let. Prav to je verjetno najbolj presenetilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki mu v enomesečnem napadu na Ukrajino ne gre po načrtih. Spregovoril je tudi o možnostih, da bi Putina s položaja odnesli njegovi najbližji sodelavci.

"To je nekaj neverjetnega. Upam, da izredna enotnost in spoznanje, da varnost ni dana, ostaneta. Za varnost se je namreč treba boriti in zanjo prispevati. Ko vidimo enotnost voditeljev držav članic zveze Nato, ki so prepoznali, da gre za močno organizacijo za zagotavljanje varnosti in demokratičnosti, lahko govorimo o veselem trenutku," včerajšnji vrh zveze Nato komentira Božič.

Večjega napredka ruskih sil v enomesečnem napadu na Ukrajino ne opaža. To je bilo po njegovem mnenju očitno že drugi dan po začetku invazije, ko je zaradi logističnih težav 60-kilometrska kolona ruskih tankov, oklepnikov in transporterjev obtičala pred Kijevom. Božič še vedno opaža zastoj na vseh treh frontah v Ukrajini. Po medijskih poročilih so se ruske sile okoli Kijeva celo postavile v obrambne položaje, saj so jih ukrajinske sile začele napadati nazaj. To je zanj morebiten dokaz, da si lahko v bližnji prihodnosti vendarle obetamo pogajanja, kar bi bila najboljša rešitev.

Ruska taktika bolj podobna srednjeveškemu vojskovanju

Po Božičevih besedah je očitno, da je ruska vojska slaba v oskrbi svojih sil, doživela je velike izgube tako med vojaki kot v tehniki. Posledično trenutno konsolidirajo svoje sile in razmišljajo, kako naprej.

Še vedno jim je pomembna osvojitev južnega dela Ukrajine na čelu z Mariupolom, ki ga je sovražna vojska obkolila. Tu se na videz kaže večja učinkovitost agresorja, ki pa po Božičevih besedah nima nobenih prvin modernega vojskovanja. Ker mesto obstreljujejo z morja, lahko govorimo o bolj srednjeveškem vojskovanju, ko so obstreljevali mesta, civiliste pa pustili brez vode in hrane. To je po humanitarnem pravu absolutno nesprejemljivo.

Ali pri takšnem bojevanju lahko govorimo o genocidu nad ukrajinskim narodom? Ruska vojska izvaja načrtno pobijanje civilistov. Čeprav vedo, da so v objektih civilisti, jih napadajo. "Zagotovo gre za veliko trpinčenje ukrajinskega naroda s številnimi civilnimi žrtvami, ki v Mariupolu morda že meji na genocid," pravi Božič.

Je Putin računal na neenotnost Nata in EU?

V zadnjih dneh so v medijih vse glasnejše govorice o nesoglasjih med Putinovimi najtesnejšimi sodelavci. Dejstvo je, da je Putina že zapustil svetovalec Anatolij Čubajs, včeraj mu je predsednica ruske centralne banke Elvira Nabiullina vročila odstopno izjavo, ki je Putin sicer ni sprejel. Govori se tudi o nezadovoljstvu ruskih obveščevalcev s Putinovim ravnanjem.

Božič verjame, da te informacije držijo. Poudarja, da so Rusi izobražen in inteligenten narod s svojo zgodovino, ki je v drugi svetovni vojni močno trpel, bolečine pa ga spremljajo še danes. "Ko Rusi vidijo, da se zdaj podobno dogaja bratskemu narodu v Ukrajini, velika večina tega ne more sprejeti," opozarja Božič.

Drugo vprašanje pa je, kako je te razmere Putin sposoben obvladovati. Božič domneva, da je imel Putin pred začetkom napada slabe obveščevalne podatke. Precenil je svoje zmožnosti tako doma kot v tujini, pa tudi učinke informacijske vojne. Verjetno ni predvidel, kaj bodo dezinformacije pomenile v Natu in EU, računal pa je tudi na večjo razdvojenost teh institucij.

Božič je prepričan, da odgovorni Rusi že razmišljajo o zoperstavljanju Putinovi politiki, težje pa bodo to uresničili. Putin se je namreč kot nekdanji agent KGB tega sposoben ubraniti oziroma jim to preprečiti.