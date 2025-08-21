Potem ko je izraelski obrambni minister Izrael Kac odobril načrt za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza in vpoklic okoli 60 tisoč rezervistov, so Izraelci uresničili svoje napovedi in po lastnih navedbah v sredo začeli prvo fazo kopenske ofenzive na Gazo.

Izraelska vojska je v sredo zvečer sporočila, da že nadzira obrobje mesta Gaza, njeni pripadniki pa da so aktivni tudi znotraj mesta, ki je bilo v zadnjih dneh tarča intenzivnega obstreljevanja, poroča britanski BBC.

Hamas: Netanjahu si ne želi premirja

Hamas je izraelskim silam sporočil, da jim ne bo uspelo v svojih namerah, mednarodne mirovne posrednike pa pozval, naj okrepijo pritisk na Izrael, da ustavijo genocid in stradanje Palestincev.

Krepitev napadov je po prepričanju islamističnega gibanja znak Netanjahujevega nespoštovanja vloge posrednikov in dokaz, da izraelski premier ovira dosego premirja. Odgovornost za nadaljevanje vojne je Hamas ob tem pripisal še ameriški vladi.

Ubili najmanj 81 ljudi

Izraelske sile so po poročanju katarske televizije Al Jazeera v sredo v Gazi ubile najmanj 81 ljudi, še trije so umrli zaradi lakote.

Zaradi slabšanja razmer v razdejani enklavi se Izrael sooča z rastočim mednarodnim pritiskom, mednarodne človekoljubne organizacije pa vse bolj opozarjajo, da se v Gazi odvija genocid.

Agencija ZN za palestinske begunce UNRWA in druge humanitarne organizacije že skoraj šest mesecev ne morejo dostavljati pomoči v Gazo. Agencija je navedla, da ima v svojih skladiščih v Egiptu in Jordaniji dovolj zalog za šest tisoč tovornjakov, hrane pa je dovolj za tri mesece.