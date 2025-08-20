Izraelski obrambni minister Izrael Kac je odobril načrt za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza in vpoklic okoli 60 tisoč rezervistov, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva.

Člani izraelskega varnostnega kabineta so v začetku meseca odobrili načrt o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Sprejeli so tudi pet izhodišč za konec vojne, in sicer razorožitev gibanja Hamas, vrnitev vseh talcev, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne Palestinska uprava.

Načrt o vojaški zasedbi mesta Gaza je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine zajetih talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi.

V okviru načrta je Kac odobril tudi vpoklic okoli 60 tisoč rezervistov. Po poročanju izraelskega časnika Times of Israel naj bi se jih večina – med 40 in 50 tisoč – morala javiti na dolžnost v začetku septembra. Vsi rezervisti sicer ne bodo sodelovali v operaciji za zasedbo mesta Gaza. Nekateri bodo denimo nadomeščali redne vojaške enote na drugih frontah.

8.30 Netanjahu kritičen do Francije in Avstralije po napovedih o priznanju Palestine

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je bil v torek kritičen do Francije in Avstralije, ki sta napovedali, da bosta priznali Palestino. Francoskega predsednika Emmanuela Macrona je obtožil spodbujanja antisemitizma in dodal, da se je ta v Franciji okrepil po napovedi o priznanju Palestine. Avstralskega premierja pa je obtožil izdaje Izraela.

"Vaš poziv za palestinsko državo le podžiga antisemitski ogenj. To ni diplomacija, to je popuščanje. Nagrajuje teror Hamasa, utrjuje njegovo zavračanje osvoboditve talcev, spodbuja tiste, ki grozijo francoskim Judom, in spodbuja sovraštvo do Judov," je v pismu francoskemu predsedniku zapisal Netanjahu.

Benjamin Netanjahu Foto: Reuters

Urad francoskega predsednika je v odzivu poudaril, da Francija varuje in bo vedno varovala judovske državljane. "Nasilje nad (francosko) judovsko skupnostjo je nedopustno," je nadaljeval in Netanjahujeve izjave označil za napačne. "To je čas za resnost in odgovornost, ne pa za manipulacijo," so dodali.

Tudi Palestinska uprava je bila kritična do izjav izraelskega premierja in jih označila za neupravičene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Franciji, kjer živi največji delež Judov v Evropi, se je sicer število antisemitskih dejanj po podatkih notranjega ministrstva povečalo s 436 v letu 2022 na 1.676 v letu 2023. Lani so jih zabeležili okoli 1.570.

Odnosi so se poslabšali tudi med Avstralijo in Izraelom, potem ko je Canberra napovedala, da bo priznala Palestino. Avstralija je v ponedeljek preklicala vizum za skrajno desnega izraelskega politika Simča Rotmana. Kmalu za tem je Izrael preklical vizume avstralskih diplomatskih predstavnikov pri Palestinski upravi.

Netanjahu je nato v torek avstralskega premierja Anthonyja Albaneseja označil za "šibkega politika, ki je izdal Izrael in zapustil avstralske Jude". Avstralski notranji minister Tony Burke pa je danes v odzivu označil Netanjahujeve izjave za dejanja frustriranega voditelja. "Moči se ne meri po tem, koliko ljudi lahko razstrelite ali koliko otrok lahko pustite lačnih," je dodal.

Francija in Avstralija nameravata po napovedih na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov priznati Palestino. Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, že priznava oziroma jo namerava priznati najmanj 145 držav, poroča AFP.

6.50 Izrael za premirje v Gazi zahteva osvoboditev vseh talcev

Izraelska vlada za premirje v Gazi vztraja pri zahtevi po osvoboditvi vseh talcev, ki ostajajo ujeti v enklavi, potem ko je palestinsko gibanje Hamas nedavno pristalo na zadnji predlog o premirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posredniki v Katarju so izrazili previden optimizem in poudarili, da je najnovejši predlog "skoraj identičen" prejšnji različici, s katero se je strinjal tudi Izrael. Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed Al Ansari je v torek dejal, da je Hamas dal "zelo pozitiven odgovor, ki je bil resnično skoraj identičen tistemu, s čimer se je prej strinjala izraelska stran".

"Ne moremo trditi, da je bil dosežen preboj. Verjamemo pa, da je to pozitiven korak," je dodal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu še ni javno komentiral novega predloga o premirju, vendar je prejšnji teden dejal, da bo njegova država "sprejela sporazum, v skladu s katerim bodo izpuščeni vsi talci hkrati in bo v skladu z izraelskimi pogoji za končanje vojne".

Predstavnik Hamasa Mahmud Mardavi je po navedbah AFP izjavil, da je palestinsko gibanje "odprlo vrata možnosti za sklenitev sporazuma, vendar pa ostaja vprašanje, ali bo Netanjahu ponovno zaprl vrata, kot je to že večkrat storil v preteklosti".

Tako na mednarodnem prizorišču kot v domači javnosti se medtem vse bolj krepi pritisk na Izrael in premierja Netanjahuja. Na ulice Tel Aviva se je denimo v nedeljo zgrnilo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali h končanju vojne in sklenitvi sporazuma za osvoboditev talcev.

Izrael kljub temu nadaljuje ofenzivo v Gazi, kjer je vojska v torek ubila 48 ljudi. Skupno število žrtev izraelske agresije od njenega začetka 7. oktobra 2023 je preseglo 62 tisoč, od tega je skoraj 19 tisoč otrok. Izraelski varnostni kabinet je nedavno tudi odobril načrte za popolno vojaško okupacijo mesta Gaza, kljub strahovom, da bo to poslabšalo že tako katastrofalno humanitarno krizo.