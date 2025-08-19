Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
19. 8. 2025,
18.20

Torek, 19. 8. 2025, 18.20

Ogromni paketi na krovu, Spartan jih je odpeljal 2.500 kilometrov stran #video

Avtor:
A. P. K.

Slovenska vojska je v ponedeljek s transportnim letalom Spartan C-27 v Jordanijo dostavila prvi del humanitarne pomoči, namenjene palestinskemu civilnemu prebivalstvu v Gazi. Gre za pomoč v obliki hrane in odej iz materialnih zalog ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.

Vlada se je pred slabima dvema tednoma (6. avgusta) odločila, da Slovenija palestinskemu civilnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi oboroženega konflikta med Izraelom in skupino Hamas, prek Jordanije zagotovi materialno pomoč v obliki hrane in odej. Ocenjena vrednost skupaj s prevozom znaša do 879.490 evrov.

Materialna pomoč zajema hrano in odeje. | Foto: Slovenska vojska Materialna pomoč zajema hrano in odeje. Foto: Slovenska vojska

Prvo pošiljko tretjega sklopa materialne pomoči, ki jo je Republika Slovenija namenila civilnemu prebivalstvu Gaze, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki pospremil tudi minister za obrambo Borut Sajovic. Ob tem je poudaril, da je ljudem v stiski na vojnem območju v Gazi treba pomagati in podati roko.

polet letalo Spartan | Foto: Slovenska vojska Foto: Slovenska vojska

"V Gazo prek Jordanije pošiljamo hrano in odeje, da ne bodo ljudje lačni in da jih ne bo zeblo v porušeni Gazi. Prvič v zgodovini te države to tja pošiljamo z lastnimi zmogljivostmi, slovenskimi, okrepljenimi zmogljivostmi Slovenske vojske, ki bo v treh naletih, predvidoma do konca avgusta, prepeljana z letalom Spartan C-27," je še povedal minister Sajovic.

polet letalo Spartan | Foto: Slovenska vojska Foto: Slovenska vojska

Slovensko pošiljko v glavnem mestu Jordanije sprejel častni konzul Republike Slovenije

Na vojaškem letališču v bližini Amana je materialno pomoč Republike Slovenije sprejel častni konzul Republike Slovenije v Amanu Ari Haider Isa Murat.

polet letalo Spartan | Foto: Slovenska vojska Foto: Slovenska vojska

polet letalo Spartan | Foto: Slovenska vojska Foto: Slovenska vojska

Varnostne in humanitarne razmere na območju Gaze so že nekaj časa izjemno slabe in se še vedno poslabšujejo. Že dlje časa primanjkuje vode, hrane, elektrike in goriva, širijo se bolezni, vse bolj omejene so zdravstvene in bolnišnične zmogljivosti, zaradi česar je civilno prebivalstvo zelo ogroženo, še zlasti ženske, otroci in druge ranljive skupine. Na območju po podatkih agencij Združenih narodov in nevladnih organizacij poleg že tako splošnega pomanjkanja vlada lakota. Več evropskih držav je v sodelovanju z jordansko vojsko iz letal odvrglo humanitarno pomoč.

Po izvedbi obsežnega terorističnega napada skupine Hamas na Izrael 7. oktobra 2023 je med Izraelom in Hamasom izbruhnil oborožen konflikt, ki je do danes na palestinski strani terjal veliko smrtnih žrtev in ranjenih, večinoma civilistov.

