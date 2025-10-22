Modna jesen v znamenju brezčasnega sloga s premišljenimi, ženstvenimi detajli

Uspešna slovenska blagovna znamka oblačil MANA je včeraj v svoji trgovini v Celju predstavila jesensko-zimsko kolekcijo linije RED by MANA, ki so jo kupci po pomladni premieri navdušeno sprejeli. Novo kolekcijo linije RED, ki je v celoti plod ustvarjalnosti domačih modnih oblikovalcev, so zato v podjetju Metro razširili, a seveda ohranili njene ključne lastnosti – kapsulno zasnovo, brezčasen slog s premišljenimi detajli, poudarek na naravnih materialih in filozofijo "manj je več".

"Odziv na linijo RED, ki je v prvi vrsti namenjena predstavnikov generacije Y oziroma milenijcem, je bil odličen. Zato smo se odločili, da jo za jesen in zimo še razširimo. Poleg bogatejše casual kolekcije smo okrepili moško linijo, športno linijo razdelili na funkcionalna in ulična oblačila ter dodali še kolekcijo brezšivnega spodnjega perila in perila za oblikovanje postave," je povedal Janez Kavka, izvršni direktor za komercialo in član upravnega odbora družbe Metro d.d., ki z 204 trgovinami MANA ni prisotna le v Sloveniji, temveč še na Hrvaškem, v BiH ter v Srbiji.

Mana - Martina Švab v obleki Red by Mana Foto: MANA

Navdih iz ulične kulture za dinamičen način življenja

Jesensko-zimska kolekcija RED združuje funkcionalnost, urbani duh in eleganco ter ustvarja popolno kapsulno garderobo za ženske in moške. Slog je urban, čist, sodoben, a nevsiljiv in se zlahka vklopi v vsakdanje življenje. "Ustvariti smo želeli kolekcijo, ki govori jezik vsakdanjika – udobno, kakovostno in prefinjeno, a hkrati dostopno in nosljivo. Navdih smo črpali iz mladostne kulture, ulične umetnosti in glasbe, oblačila so zasnovana za dinamičen življenjski slog, kjer se funkcionalnost prepleta z modernim oblikovanjem," je kolekcijo predstavila Iva Katalenič, Manina stilistka, ki poudarja: "Moda ni le to, kar nosimo – je način življenja, ki odraža naše vrednote, naše občutke in naše zgodbe."

Mana - Iva Katalenič Foto: MANA

Naravni materiali z dolgo življenjsko dobo

Tudi zato znamka RED daje prednost naravnim materialom, kot so česani bombaž, lan, viskoza in modal. Oblačila so prijetna na dotik, udobna za nošenje in imajo dolgo življenjsko dobo. "Zavedamo se pomena trajnosti, zato stremimo k odgovornemu pristopu pri izbiri materialov in proizvodnji," je izpostavil Janez Kavka in dodal, da čeprav je kolekcija namenjena mlajši populaciji, z veseljem ugotavljajo, da so jo odlično sprejeli tudi njihovi stalni kupci starejših generacij.

Na predstavitvenem dogodku v Celju je oblačila jesensko-zimske kolekcije RED by MANA poskusila tudi vplivnica Sabrina Vidovič, ki je zase izbrala zelo ženstveno dolgo obleko v črni barvi z belimi pikami, nad kolekcijo RED by MANA pa se je navdušila že spomladi ob njeni premierni predstavitvi. "Zdaj jo že pol leta pridno testiram in res me je navdušila, saj se vse kose med seboj lahko odlično kombinira, pa tudi materiali so izjemno prijetni za nošenje. Všeč mi je, da želijo oblačila približati mladim, a hkrati tudi mama in oče z lahkoto najdejo kaj zase," je dejala Sabrina Vidovič.

MANA - Sabrina Vidovič v obleki Red by Mana in Janez Kavka. Foto: MANA

Z voditeljico dogodka Martino Švab sta se prisrčno nasmejali druga drugi, saj sta obe za dogodek izbrali enako obleko iz kolekcije RED by MANA, Sabrina pa je Martini svetovala, kaj naj izbere za jesenski zmenek z možem – zapeljive hlače iz umetnega usnja in črn pulover z romantično čipko bo zagotovo prava kombinacija, je menila.

Foto: MANA

Blagovna znamka RED je posebej izpostavljena v določenih delih trgovin Mana, z unikatno zasnovo interierja, zato jo bodo kupci zlahka prepoznali. Jesensko-zimska kolekcija je trenutno na voljo v 43 izbranih slovenskih trgovinah, pa tudi na hrvaškem tržišču. Več na www.mana.eu.

Predstavitev jesensko-zimske kolekcije RED by MANA

Casual linija: urbani minimalizem za vsak dan

Osrednja linija RED by MANA temelji na kakovostnih naravnih materialih – bombažu, lanu, viskozi in modalu, z uporabo česanega bombaža, ki zagotavlja mehkobo, dolgotrajnost in odpornost proti obrabi. Nevtralne, pastelne in zemeljske barve, diskretni potiski in čisti kroji dajejo tej liniji sodoben, urbani videz.

Jesensko-zimski ključni kosi: pletenine, plašči, obleke

Pletenine, elegantne obleke ter sodobne jakne in plašči so prežeti z idejo ženstvenosti in lahkotnosti, z dodatki, ki subtilno poudarjajo osebnost – gumbi, volančki, pasovi, biseri in til. Uporabljeni materiali so naravni in prijetni, prevladujejo bombaž, viskoza, umetno usnje in lahke pletenine. Barve odražajo jesen v vsem njenem sijaju: bež, rjava, zelena, bela in črna, s sofisticiranimi poudarki magente in vijolične.

Foto: MANA

Brezšivno in nevidno: skrivnost brezhibnega videza

Novost v kolekciji RED by Mana je brezšivno in nevidno spodnje perilo – Seamless & Invisible. Zaradi svoje mehkobe se zlije s kožo, ne pušča robov in ostaja diskretno tudi pod oprijetimi oblačili. Kolekcija vključuje tudi perilo za oblikovanje postave, ki poudari silhueto in zagotavlja gladek videz brez kompromisov pri udobju.

Moška kolekcija: minimalizem z modernim pridihom

Moška linija RED by Mana združuje eleganco in udobje v prepoznavnem RED minimalizmu. Prevladuje klasična barvna paleta v modri, sivi, črni in beli, ki se jim pridružujejo sezonski poudarki v bež, zeleni in opečnato rdeči. Kolekcijo sestavljajo srajce iz naravnih materialov, chino in cargo hlače, pletenine, trenirke in udobne kavbojke. Detajli so diskretni, a premišljeni: kontrastni šivi, minimalistični potiski, našitki in vezeni logotipi. Materiali so trpežni, mehki in naravni, s poudarkom na finem česanem bombažu, znanem po dolgi življenjski dobi.

Foto: MANA

Športna linija: udobje v telovadnici, v gozdu ali na kavču

Nova športna kolekcija RED by Mana briše mejo med športno in ulično modo in je ustvarjena za vsakdanje življenje – naj bo to gibanje, čas v naravi ali sproščen vikend doma. Kolekcija je razdeljena na funkcijska oblačila za vadbo iz lahkih in zračnih tehnoloških materialov in na ulična oblačila, ki obsegajo mehke trenirke, majice, kapucarje in prešite brezrokavnike. Kroji so preprosti, linije čiste, materiali pa ohranjajo elastičnost in obliko.

Preberite še več o Casual liniji Red by Mana za ženske:

Naročnik oglasnega sporočila je METRO, D.D.