V tokratnem Spotkastu je Eva Cimbola gostila prav poseben par – glasbenico Tinkaro Kovač in njenega partnerja Uroša Cingesarja. Odnos, ki je nastal iz glasbenega sodelovanja, se je hitro razvil tudi v zasebno zgodbo. Razkrila sta, kako sta se spoznala, kaj za njiju pomeni ljubezen v zrelejših letih in kako se prepletata njuno zasebno življenje in ustvarjalnost.

Tinkara Kovač se spominja, kako je prvič slišala za Uroša Cingesarja – direktor založbe ji je opisal ustvarjalca pod Pohorjem, ki pripravlja album s kar 500 skladbami, kar bi lahko zapisali celo v Guinnessovo knjigo rekordov. "Predstavljala sem si gospoda z dolgo brado, trikrat zavito kot kralj Matjaž," pove v smehu, a ko ga je končno srečala, je bila prijetno presenečena in očarana. Uroš priznava, da je iskrica preskočila takoj.

O ljubezni danes oba govorita zrelo. Uroš poudarja, da v nove odnose vstopaš drugače kot v mladosti: "Ne smeš imeti prevelikih pričakovanj in iluzij." Tinkara pa dodaja, da vsako obdobje prinese nekaj svojega: "Danes je mirneje, okoli sebe imam manj ljudi, a več pravih odnosov. Ljubezni ne moreš primerjati z najstniško – kasneje postane še lepša, ker je bolj umirjena."

"Rada se prepustim, medtem ko mi Uroš rad sledi pri čustvih," o njuni zvezi pravi Tinkara Kovač. Foto: Gaja Hanuna

Oba sta spregovorila tudi o tem, kako usklajujeta zasebno in profesionalno življenje. Priznala sta, da se vse prepleta in da se meja med zasebnim in glasbenim pogosto zabriše. Povedala sta, kdo je bolj trmast in dominanten, ter se dotaknila razlik med ženskimi in moškimi vlogami v odnosu. Tinkara meni, da ženska prinaša čustva in notranji svet, moški pa vodi in uči, kako živeti. "Rada se prepustim, medtem ko mi Uroš rad sledi pri čustvih," pravi pevka.

V njunem življenju se ljubezen in glasba prepletata

Njuna prva skupna pesem Ni ga več časa je dokaz, da se ljubezen in glasba resnično prepletata. Besedilo je prispevala Darja Furek, ki skrbi, da tudi v mainstreamu najdemo kakovostna sporočila. Pri ustvarjanju je sodeloval tudi Oto Pestner, s katerim se par zelo dobro ujame. Sodelovanje z obema je zanju poseben navdih, saj so se hitro povezali in našli skupni jezik. Pesem sama pa nosi sporočilo o dragocenosti časa – o tem, da ga je vedno premalo, a da ga za prave stvari vendarle najdemo.

Ona je bila ob prvem srečanju prijetno presenečena in očarana, on pa pravi, da je iskrica preskočila takoj. Foto: Gaja Hanuna

Tinkara se je spomnila tudi svojega glasbenega razvoja. Že kot deklica je pela sosedom, kasneje se posvetila flavti in končala glasbeno šolo. A v klasičnem okolju se je pogosto počutila kot črna vrana, ki ne spada tja. Prelomnica je prišla v Italiji, kjer je spoznala podobno misleče ljudi in dojela, da je prav, da vztraja. Danes na svojo introvertiranost gleda kot na dar: ure in ure je vadila in prav ta predanost se je kasneje poznala v njenem igranju in ustvarjalnosti. "Glasba je kot dihanje. To se ni spremenilo. Še vedno diham, morda celo z močnejšimi pljuči," pravi pevka, ki v zadnjih letih daje več poudarka studijskemu ustvarjanju kot koncertnim nastopom.

Uroš pa je poznan po svojem velikopoteznem projektu – albumu s 500 skladbami, ki ga ustvarja že skoraj 20 let. Namesto da bi pisal dnevnik, je vsak dan napisal pesem. "Eden gleda televizijo, drugi gre na pijačo, jaz pa grem v studio," pravi. Tinkara ga opisuje kot fenomen, saj je njegova disciplina primerljiva z redkimi glasbeniki, kot je Nick Cave, ki so vsakodnevno v studiu. Pesmi ne ustvarja za nazaj, temveč za tisti trenutek – kot čustveni odtis dneva.

"Eden gleda televizijo, drugi gre na pijačo, jaz pa grem v studio," je o svoji glasbeni marljivosti povedal Uroš Cingesar. Foto: Gaja Hanuna

Skupaj bosta nastopila v Cankarjevem domu

V prihodnjih mesecih ju čaka tudi velik izziv – koncert v Cankarjevem domu, ki ga oba pripravljata z velikim veseljem. Za Tinkaro so koncerti v zadnjih letih redkejši, a večji in bolj premišljeni, zato je pričakovanje toliko večje.

Seveda pa Spotkast ni minil brez smeha. Tinkara je razkrila, da s sabo vedno nosita kazu, preprost glasbeni pripomoček, in tudi med snemanjem sta pokazala, kako deluje. V studiu je završalo od smeha in sproščene energije – še en dokaz, da glasba združuje, navdihuje in osrečuje.

Voditeljica Eva Cimbola je bila v Spotkastu oblečena v oblačila RED by MANA. Foto: Gaja Hanuna

