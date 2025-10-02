Osnovni modni kosi, ki jih to jesen preprosto morate imeti #nagradnaigra

Jesenska moda 2025 je vse prej kot dolgočasna. Prinaša premišljeno eleganco, udobne kroje in naravne barve, ki vabijo k plastenju in eksperimentiranju, a znotraj jasnega okvira. Letos jesen narekuje počasnejši, bolj zavesten pristop k oblačenju: manj kosov, a več možnosti kombiniranja. Prav zato je to popoln trenutek za osvežitev garderobe po principu kapsulne kolekcije – takšne, kot jo to sezono predstavlja RED by Mana.

Modna linija RED by Mana že drugo sezono prinaša svež veter v svet sodobne mode. Zasnovano je za mlade, urbane posameznike, ki cenijo preplet elegance, udobja in trajnosti. Vabimo vas k sodelovanju v nagradni igri. Podarili bomo bon za sto evrov za nakup trendovskih oblačil nove blagovne znamke RED by MANA. Pripravite se na pomlad in odkrijte kolekcijo, ki ustvarja letošnje trende.





Foto: Rok Deželak

Manj kosov, več možnosti

Nova jesenska linija za ženske, ki je nastala po vzoru kapsulne garderobe, stavi na brezčasne kroje, naravne materiale in preproste silhuete, ki se med seboj brezhibno dopolnjujejo. Gre za oblačila, ki niso ustvarjena le za en letni čas, ampak za več sezon, takšna, ki jih z lahkoto kombiniramo, ne da bi pri tem žrtvovali estetiko ali udobje.

Foto: Rok Deželak

Posebna pozornost je posvečena materialom in barvni paleti

Kolekcija temelji na česanem bombažu in viskozi, ki sta prijetna na koži, trajnostna in primerna za plastenje. Česan bombaž je še posebej pomemben poudarek kolekcije, v primerjavi z navadnim bombažem je mehkejši, manj draži kožo in ima daljšo življenjsko dobo. Gre za tkanino, ki diha z vami in vašim vsakdanom.

V kolekciji prevladujejo zemeljski toni, ki so letos eden ključnih trendov v jesenski modi. Bež, karamelna, temnozelena in rjava so barve, ki se prelivajo skozi celotno kolekcijo in se čudovito kombinirajo med seboj. Za dodatno modno ostrino pa kolekcija vključuje tudi izstopajoče barve, kot sta magenta in petrolej barva, ki popestrita celoten videz.

Takšna paleta omogoča t. i. monokromatski videz, tj. stiliziranje v enotnem barvnem tonu, ki deluje zelo elegantno in sofisticirano.

Pod vsakim popolnim stajlingom je nevidna skrivnost

Jesenska linija RED by Mana skriva še en stilski trik, ki ni viden na prvi pogled, a naredi opazno razliko. Pod trendovskimi oblačili, premišljenimi kroji in mehkim padanjem tkanin se namreč skriva brezšivno, nevidno spodnje perilo, ki postaja ključni zaveznik urejenega videza. Njegova največja prednost je diskretnost. Perilo se namreč popolnoma zlije s telesom, ne pušča nobenih robov in ostane nevidno tudi pod oprijetimi oblekami, tanjšimi materiali in nežnimi pleteninami.

Foto: Rok Deželak

Zaradi svoje izredno mehke strukture in prijetnega, hladilnega občutka na koži je nošenje izjemno udobno. Obenem pa to perilo ne ponuja le nevidnosti, temveč tudi nežno podporo: oblikuje silhueto, zgladi linije in poskrbi za samozavesten občutek v vsakem stajlingu. Prav zato je brezšivno spodnje perilo tisti tihi, a nepogrešljivi kos, ki modni videz dvigne na višjo raven, ne da bi ga sploh opazili.

Kje najdete kolekcijo Red by Mana? Jesensko kolekcijo RED by Mana lahko najdete v 38 izbranih trgovinah po Sloveniji in tudi na hrvaškem trgu. Na voljo je tudi nova spletna trgovina www.mana.eu, kjer lahko kose raziščete, filtrirate po barvah in velikostih ter preprosto naročite na svoj naslov.

Foto: Rok Deželak

Modni koncept, ki ga razumejo sodobne ženske

To jesen torej ne gre zgolj za to, kaj nosimo – temveč kako in zakaj to nosimo. Jesenska kolekcija RED by Mana je ustvarjena za ženske, ki razumejo moč minimalizma, ljubijo udobje in ne iščejo hitrih trendov, temveč modne kose, ki trajajo. Takšne, ki omogočajo lastni slog, hkrati pa sledijo sodobnemu načinu življenja – dinamičnemu, urbanemu, večplastnemu.

RED by Mana tudi to sezono ostaja zvesta svojim načelom: urban dizajn s poudarkom na funkcionalnosti,

višja kakovost materialov,

premišljeni detajli,

naravne barve in brezčasni kroji.