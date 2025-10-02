Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
2. 10. 2025,
16.36

Osveženo pred

12 minut

Vsebino omogoča MANA

Natisni članek

Natisni članek
Nagradna igra trendi oblačila modni trend modni kosi modni dodatki MANA RED by MANA advertorial

Četrtek, 2. 10. 2025, 16.36

12 minut

Jesenska moda 2025: RED by Mana navdušuje z brezčasnimi kosi, ki združujejo stil in udobje

Osnovni modni kosi, ki jih to jesen preprosto morate imeti #nagradnaigra

Vsebino omogoča MANA
RED by Mana | Foto Rok Deželak

Foto: Rok Deželak

Jesenska moda 2025 je vse prej kot dolgočasna. Prinaša premišljeno eleganco, udobne kroje in naravne barve, ki vabijo k plastenju in eksperimentiranju, a znotraj jasnega okvira. Letos jesen narekuje počasnejši, bolj zavesten pristop k oblačenju: manj kosov, a več možnosti kombiniranja. Prav zato je to popoln trenutek za osvežitev garderobe po principu kapsulne kolekcije – takšne, kot jo to sezono predstavlja RED by Mana.

Modna linija RED by Mana že drugo sezono prinaša svež veter v svet sodobne mode. Zasnovano je za mlade, urbane posameznike, ki cenijo preplet elegance, udobja in trajnosti.

Vabimo vas k sodelovanju v nagradni igri. Podarili bomo bon za sto evrov za nakup trendovskih oblačil nove blagovne znamke RED by MANA. Pripravite se na pomlad in odkrijte kolekcijo, ki ustvarja letošnje trende.

RED by Mana | Foto: Rok Deželak Foto: Rok Deželak

Manj kosov, več možnosti

Nova jesenska linija za ženske, ki je nastala po vzoru kapsulne garderobe, stavi na brezčasne kroje, naravne materiale in preproste silhuete, ki se med seboj brezhibno dopolnjujejo. Gre za oblačila, ki niso ustvarjena le za en letni čas, ampak za več sezon, takšna, ki jih z lahkoto kombiniramo, ne da bi pri tem žrtvovali estetiko ali udobje.

Usklajen nabor kosov omogoča več različnih outfitov z manj kosi

Casual linija RED by MANA vključuje širok nabor osnovnih kosov, ki jih preprosto kombinirate med seboj ali z oblačili, ki jih že imate. V ospredju so:

Vse skupaj združujejo skrbno izbrani detajli – volančki, pasovi, biseri in tili, ki vsak kos obogatijo z ženstveno noto. V središču kolekcije RED by Mana so casual oblačila, ki so hkrati funkcionalna in modna. Idealna so za vsak dan, delo, mestni utrip ali pobeg ob koncu tedna.

RED by Mana | Foto: Rok Deželak Foto: Rok Deželak

Posebna pozornost je posvečena materialom in barvni paleti

Kolekcija temelji na česanem bombažu in viskozi, ki sta prijetna na koži, trajnostna in primerna za plastenje. Česan bombaž je še posebej pomemben poudarek kolekcije, v primerjavi z navadnim bombažem je mehkejši, manj draži kožo in ima daljšo življenjsko dobo. Gre za tkanino, ki diha z vami in vašim vsakdanom.

V kolekciji prevladujejo zemeljski toni, ki so letos eden ključnih trendov v jesenski modi. Bež, karamelna, temnozelena in rjava so barve, ki se prelivajo skozi celotno kolekcijo in se čudovito kombinirajo med seboj. Za dodatno modno ostrino pa kolekcija vključuje tudi izstopajoče barve, kot sta magenta in petrolej barva, ki popestrita celoten videz.

Fotogalerija
1
 / 5

Takšna paleta omogoča t. i. monokromatski videz, tj. stiliziranje v enotnem barvnem tonu, ki deluje zelo elegantno in sofisticirano.

Odgovorite na kratko vprašanje in z malo sreče prav vi prejmite sto evrov za nakup trendovskih kosov v eni izmed trgovin MANA.

Pod vsakim popolnim stajlingom je nevidna skrivnost

Jesenska linija RED by Mana skriva še en stilski trik, ki ni viden na prvi pogled, a naredi opazno razliko. Pod trendovskimi oblačili, premišljenimi kroji in mehkim padanjem tkanin se namreč skriva brezšivno, nevidno spodnje perilo, ki postaja ključni zaveznik urejenega videza. Njegova največja prednost je diskretnost. Perilo se namreč popolnoma zlije s telesom, ne pušča nobenih robov in ostane nevidno tudi pod oprijetimi oblekami, tanjšimi materiali in nežnimi pleteninami.

RED by Mana | Foto: Rok Deželak Foto: Rok Deželak

Zaradi svoje izredno mehke strukture in prijetnega, hladilnega občutka na koži je nošenje izjemno udobno. Obenem pa to perilo ne ponuja le nevidnosti, temveč tudi nežno podporo: oblikuje silhueto, zgladi linije in poskrbi za samozavesten občutek v vsakem stajlingu. Prav zato je brezšivno spodnje perilo tisti tihi, a nepogrešljivi kos, ki modni videz dvigne na višjo raven, ne da bi ga sploh opazili.

Fotogalerija
1
 / 5

Kje najdete kolekcijo Red by Mana?

Jesensko kolekcijo RED by Mana lahko najdete v 38 izbranih trgovinah po Sloveniji in tudi na hrvaškem trgu. Na voljo je tudi nova spletna trgovina www.mana.eu, kjer lahko kose raziščete, filtrirate po barvah in velikostih ter preprosto naročite na svoj naslov.

RED by Mana | Foto: Rok Deželak Foto: Rok Deželak

Modni koncept, ki ga razumejo sodobne ženske

To jesen torej ne gre zgolj za to, kaj nosimo – temveč kako in zakaj to nosimo. Jesenska kolekcija RED by Mana je ustvarjena za ženske, ki razumejo moč minimalizma, ljubijo udobje in ne iščejo hitrih trendov, temveč modne kose, ki trajajo. Takšne, ki omogočajo lastni slog, hkrati pa sledijo sodobnemu načinu življenja – dinamičnemu, urbanemu, večplastnemu.

RED by Mana tudi to sezono ostaja zvesta svojim načelom:

  • urban dizajn s poudarkom na funkcionalnosti,
  • višja kakovost materialov,
  • premišljeni detajli,
  • naravne barve in brezčasni kroji.

RED by Mana banner | Foto: Pridružite se novi modni zgodbi!

MANA klub združuje vse, ki radi nakupujete modno in po zelo ugodnih cenah. Članstvo v MANA klubu je brezplačno in brez obveznosti. Člani MANA kluba lahko z nakupi zbirate točke, ki vam prinašajo dodatne popuste in ugodnosti.

Več o modnih trendih za jesen 2025 >>

Nagradna igra trendi oblačila modni trend modni kosi modni dodatki MANA RED by MANA advertorial
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.