Kdo so kupci z najbolj lepljivimi prsti?

Pred kratkim smo pisali, da nekatere trgovine s polic umikajo artikle, ki naj bi še posebej mikali dolgoprstneže. Nekateri so višjega cenovnega razreda, na primer žgane pijače, drugi niti ne, recimo konzervirane ribe ali zobna krema, vsem pa je skupno, da se je treba za njihov nakup obrniti na prodajno osebje. Policija potrjuje, da skupno število tatvin v prodajalnah v zadnjih letih narašča, zato si trgovine na različne načine prizadevajo zmanjšati škodo.

Število kraj v trgovinah narašča. To je deloma posledica sprostitve ukrepov po epidemiji covida-19 in drugih socialno-družbenih razlogov, so povedali na Generalni policijski upravi (GPU).

Kraja majhne vrednosti – tudi do leto dni zapora

Policija obravnava tatvine v trgovinah kot kaznivo dejanje po 204. členu Kazenskega zakonika. Za kaznivo dejanje tatvine, kjer si je storilec hotel prilastiti stvar majhne vrednosti, je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta.

Majhna vrednost po določilih kazenskega zakonika je vrednost ali nastala škoda v višini do 500 evrov. Za tatvine majhne vrednosti je predpisano, da mora oškodovanec, v tem primeru trgovec, podati predlog za pregon.

Če je bila vrednost ukradene stvari višja od 500 evrov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. V veliki večini primerov trgovine pošiljajo pisne prijave o že izvršenih tatvinah artiklov. Kot navajajo na GPU, trgovci pogosto prilagajo fotografije in posnetke storilcev, s katerimi policija poskuša izslediti storilca.

Določen delež tatvin zaznajo in prijavijo tudi varnostniki, ki nadzirajo trgovine. V vsakem primeru pa, ko varnostnik prime storilca tatvine, pride na kraj dogodka policija in izvede nadaljnji postopek. Kadar gre za tatvino majhne vrednosti, potrebuje v nadaljevanju policija od oškodovanca oziroma trgovca predlog za pregon kaznivega dejanja. V nasprotnem primeru varuhi zakona nimajo podlage za podajo kazenske ovadbe zoper tatu.

Taktika tatvine "kamikaze"



O čedalje bolj predrznih tatovih poročajo tudi iz tujine. Tako je v začetku leta britanski BBC poročal, da postajajo storilci tudi vse bolj nasilni, saj se naj ne bi bali posledic, ugotavlja Britanski konzorcij za maloprodajo (BRC).



Zgodi se, da storilci odkrito praznijo police trgovine pred očmi strank in prodajalcev, kar je taktika, poimenovana tudi tatvina "kamikaze".



Številni trgovci se niti ne trudijo posredovati ali prijavljati kraj. Po eni strani naj bi imeli slabe izkušnje s policijo zaradi neodzivnosti, po drugi strani pa tudi policija iz varnostnih razlogov odsvetuje posredovanje prodajnemu osebju.



V 12 mesecih, do septembra 2024, se je število primerov tatvin povečalo za 3,7 milijona na 20,4 milijona in je trgovce stalo dve milijardi funtov (2,3 milijarde evrov), je pokazala študija konzorcija BRC. Po podatkih iz te raziskave se je za 50 odstotkov povečal tudi obseg nasilja in zlorab prodajalcev – v povprečju so zabeležili več kot dva tisoč takih incidentov na dan. Raziskavo so opravili med trgovci na drobno na vzorcu, ki predstavlja več kot 1,1 milijona zaposlenih in ustvarijo več kot 194 milijard funtov prometa (223,4 milijarde evrov).

Na udaru živilske in kozmetične trgovine

Tatovi poskušajo na različne načine pretentati varnostne ukrepe trgovine, ki imajo pogosto urejeno tako tehnično kot fizično varovanje oziroma kombinacijo obeh. Najpogosteje so okradene živilske in kozmetične trgovine, manj je tatvin v prodajalnah oblačil.

Storilci imajo precej bogato domišljijo pri iskanju načinov, kako prikriti tatvino, prav tako se načini kraje skozi leta spreminjajo in prilagajajo varnostnim ukrepom, opozarjajo na GPU. Tatovi uporabljajo posebej prirejene vrečke z več predali, prirejena oblačila za skrivanje ukradenih predmetov, zaznali so tudi uporabo posebnih vrečk in torbic, ki onemogočijo magnetno zaščito in elektronska varovala na artiklih.

Po pogostosti so najpogosteje tarča tatov prehrambni izdelki, alkohol, kozmetični izdelki in oblačila. Posebej izrazite sezone tatvin ni, saj se pojavljajo skozi vse leto, za odtenek več jih je v času pred novim letom in večjimi prazniki, opaža policija.

V preteklosti so občasno zaznali tudi organizirane skupine, ki so serijsko kradle po trgovinah, predvsem s pomočjo prirejenih torb, ki onemogočijo elektronska varovala. V večini primerov je šlo za državljane vzhodnoevropskih držav, pojasnjujejo na GPU.

Kdo so storilci?

Iz podatkov GPU je razvidno, da je število obravnavanih tatvin v klasičnih prodajalnah z mešanim blagom in samopostrežnih trgovinah v zadnjih letih močno naraslo. Leta 2015 so jih obravnavali 2.878, lani pa 5.115. Po letu 2022 število obravnavanih tatvin skokovito raste.

Med kradljivci, ki jih je v zadnjem desetletju obravnavala policija, je bistveno manj žensk kot moških. Lani je denimo delež tatic znašal nekaj manj kot tretjino moških storilcev (31 odstotkov žensk).

Manjšo razliko med spoloma lahko opazimo tudi v starostni strukturi. Medtem ko so največ moških z lepljivimi prsti zasačili v starostni skupini od 34 do 44 let, so največje predrznice med ženskimi nekoliko mlajše, saj jih je največ v starostni skupini med 24 in 34 let.