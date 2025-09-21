Velika tatvina na območju Bežigrada: na kraj je bilo napotenih več patrulj

Policisti so v petek zvečer obravnavali poskus velike tatvine v podjetju na območju ljubljanskega Bežigrada. Tatova, ki sta vlomila v ograjen prostor podjetja in odnesla kovinske izdelke, je zalotil varnostnik, a sta mu ušla. Enega od njiju so nato ujeli policisti, drugega pa še iščejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policija je bila o dogodku obveščena v petek okoli 22. ure. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. Enega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost, drugi pa je pobegnil.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine ter ugotavljanje identitete pobeglega osumljenca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so navedli na PU Ljubljana.