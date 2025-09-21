Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
11.06

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
policija Bežigrad tatvina

Nedelja, 21. 9. 2025, 11.06

25 minut

Velika tatvina na območju Bežigrada: na kraj je bilo napotenih več patrulj

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Tatvina v Mariboru | Enega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost, drugi pa je pobegnil. | Foto Shutterstock

Enega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost, drugi pa je pobegnil.

Foto: Shutterstock

Policisti so v petek zvečer obravnavali poskus velike tatvine v podjetju na območju ljubljanskega Bežigrada. Tatova, ki sta vlomila v ograjen prostor podjetja in odnesla kovinske izdelke, je zalotil varnostnik, a sta mu ušla. Enega od njiju so nato ujeli policisti, drugega pa še iščejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policija je bila o dogodku obveščena v petek okoli 22. ure. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. Enega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost, drugi pa je pobegnil.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine ter ugotavljanje identitete pobeglega osumljenca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so navedli na PU Ljubljana.

Jonas Vingegaard
Sportal Neznani storilci ukradli več koles ekipe Visma | Lease a Bike, nekaj so jih pozneje našli v grmovju
policija Bežigrad tatvina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.