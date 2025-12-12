Mislite, da ste za nizko ceno dobili srebrn nakit? Premislite še enkrat.

Tretjina poceni nakita s spletnih tržnic, kot so AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in Wish, vsebuje škodljive težke kovine, kaže nova raziskava.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je sporočila, da so njihovi kolegi iz danske potrošniške organizacije na spletnih platformah in v klasičnih trgovinah, med drugim v Zari in H&M, kupili 23 kosov poceni nakita (prstane, uhane, zapestnice in ogrlice) in preverili vsebnost težkih kovin. Za posamezen kos so odšteli približno 18 evrov.

16 kosov nakita so kupili na spletnih platformah AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in Wish.

7 kosov nakita so kupili v klasičnih trgovinah na Danskem: Føtex, Gina Tricot, Glitter, H & M, Pilgrim in Zara.

Poceni nakit s spletnih tržnic je na videz enak tistemu iz klasičnih trgovin, a test je pokazal bistvene razlike v vsebnosti težkih kovin. Medtem ko so vsi kosi nakita, kupljeni v klasičnih trgovinah, izpolnjevali zakonske zahteve glede vsebnosti težkih kovin, kar šest od 16 kosov nakita s spletnih platform vsebuje preveč kadmija ali pa se iz njih sprošča preveč niklja.

Rakotvorni kadmij namesto srebra

Nikelj, eden najpogostejših kontaktnih alergenov na svetu, se je iz nakita s poceni tržnic sproščal v količinah, ki od tri- do 205-krat presegajo dovoljeno mejo. To je skrb vzbujajoče, saj ima približno desetina prebivalcev kontaktno alergijo na nikelj. Alergija je trajna in lahko povzroča dolgotrajne izpuščaje ter ekceme.

Pogosto je bil prisoten tudi kadmij, ki je že razvrščen kot rakotvorna snov in lahko povzroča poškodbe kosti in ledvic. V zvezi s kadmijem je zelo pomembno poudariti, da ga pogosto uporabijo za preslepitev potrošnikov.

Oznaka 925 ni zagotovilo, da ste res kupili srebro

Trije kosi nakita, kupljeni na spletnih tržnicah Wish in eBay, so vsebovali več kot 95 odstotkov kadmija, kar je 9.500-krat nad dovoljeno mejo. Čeprav je bil nakit označen z 925, kar pomeni 92,5 odstotka srebra, je bil v resnici skoraj v celoti iz kadmija.

Oznaka 925 torej ni zanesljivo jamstvo za kakovost ali varnost pri nakupu na spletnih platformah.

Poceni nakita s spleta ne nosite vsak dan

ZPS ob tem poziva, da za varno uporabo poceni nakita upoštevajte nekaj preprostih priporočil:

ne spite z nakitom,

odstranite ga pri športnih dejavnostih,

izogibajte se stiku tovrstnega nakita z usti.

Otroci naj poceni nakit nosijo le izjemoma in ob posebnih priložnostih.

Če ste alergični na nikelj, kupujte izdelke s certifikatom, ki zagotavlja, da je nakit brez niklja. Če pri nošenju nakita dobite izpuščaj, nakit takoj odstranite in ob hujši reakciji obiščite zdravnika.