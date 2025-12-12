Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
12. 12. 2025,
9.56

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
kadmij nikelj spletni nakup Zveza potrošnikov Slovenije eBay Temu srebro nakit

Petek, 12. 12. 2025, 9.56

1 ura, 24 minut

Mislite, da ste za nizko ceno dobili srebrn nakit? Premislite še enkrat.

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
srebro, srebrn nakit | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Tretjina poceni nakita s spletnih tržnic, kot so AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in Wish, vsebuje škodljive težke kovine, kaže nova raziskava.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je sporočila, da so njihovi kolegi iz danske potrošniške organizacije na spletnih platformah in v klasičnih trgovinah, med drugim v Zari in H&M, kupili 23 kosov poceni nakita (prstane, uhane, zapestnice in ogrlice) in preverili vsebnost težkih kovin. Za posamezen kos so odšteli približno 18 evrov.

  • 16 kosov nakita so kupili na spletnih platformah AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in Wish.
  • 7 kosov nakita so kupili v klasičnih trgovinah na Danskem: Føtex, Gina Tricot, Glitter, H & M, Pilgrim in Zara.

Poceni nakit s spletnih tržnic je na videz enak tistemu iz klasičnih trgovin, a test je pokazal bistvene razlike v vsebnosti težkih kovin. Medtem ko so vsi kosi nakita, kupljeni v klasičnih trgovinah, izpolnjevali zakonske zahteve glede vsebnosti težkih kovin, kar šest od 16 kosov nakita s spletnih platform vsebuje preveč kadmija ali pa se iz njih sprošča preveč niklja.

Rakotvorni kadmij namesto srebra

Nikelj, eden najpogostejših kontaktnih alergenov na svetu, se je iz nakita s poceni tržnic sproščal v količinah, ki od tri- do 205-krat presegajo dovoljeno mejo. To je skrb vzbujajoče, saj ima približno desetina prebivalcev kontaktno alergijo na nikelj. Alergija je trajna in lahko povzroča dolgotrajne izpuščaje ter ekceme.

srebro, srebrn nakit | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Pogosto je bil prisoten tudi kadmij, ki je že razvrščen kot rakotvorna snov in lahko povzroča poškodbe kosti in ledvic. V zvezi s kadmijem je zelo pomembno poudariti, da ga pogosto uporabijo za preslepitev potrošnikov.

Oznaka 925 ni zagotovilo, da ste res kupili srebro

Trije kosi nakita, kupljeni na spletnih tržnicah Wish in eBay, so vsebovali več kot 95 odstotkov kadmija, kar je 9.500-krat nad dovoljeno mejo. Čeprav je bil nakit označen z 925, kar pomeni 92,5 odstotka srebra, je bil v resnici skoraj v celoti iz kadmija.

Oznaka 925 torej ni zanesljivo jamstvo za kakovost ali varnost pri nakupu na spletnih platformah.

Poceni nakita s spleta ne nosite vsak dan

ZPS ob tem poziva, da za varno uporabo poceni nakita upoštevajte nekaj preprostih priporočil:

  • ne spite z nakitom,
  • odstranite ga pri športnih dejavnostih,
  • izogibajte se stiku tovrstnega nakita z usti.

Otroci naj poceni nakit nosijo le izjemoma in ob posebnih priložnostih.

Če ste alergični na nikelj, kupujte izdelke s certifikatom, ki zagotavlja, da je nakit brez niklja. Če pri nošenju nakita dobite izpuščaj, nakit takoj odstranite in ob hujši reakciji obiščite zdravnika.

kadmij nikelj spletni nakup Zveza potrošnikov Slovenije eBay Temu srebro nakit
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.