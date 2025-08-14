Policija opaža porast zlorab plačilnih kartic: "Če ste kliknili povezavo ..."

Policija v zadnjem obdobju prejema večje število prijav oškodovancev, ki so na spletnih portalih prodajali izdelke, nato pa je bila zlorabljena njihova plačilna kartica. Letos so prejeli približno 230 takšnih prijav s skupno škodo v višini več kot 230 tisoč evrov. Lani je bilo takšnih prijav 70, skupna škoda pa je znašala 50 tisoč evrov.

Kot so pojasnili na policiji, posameznik na portalu objavi prodajo izdelka, nato pa kmalu po objavi prek SMS-sporočila ali aplikacij, kot sta Viber in WhatsApp, z njim v stik stopijo spletni goljufi, ki se zelo hitro odločijo za nakup.

Goljufi pri tem ponudijo plačilo prek storitve Brez skrbi ali dostavnih služb in prodajalcu izdelka pošljejo sporočilo s povezavo do spletne strani, ki je na videz enaka spletni strani eni od slovenskih dostavnih služb ali slovenskih bank.

V naslednjem koraku se od prodajalca zahteva vnos podatkov o plačilni kartici. Ti so nato poslani spletnim goljufom, ki jih v nadaljevanju zlorabijo.

Odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo

"Če ste kliknili povezavo in se je odprla spletna stran s podobo vaše banke, pri tem pa ste vnesli uporabniško ime in geslo, lahko v nadaljevanju vstopijo v vašo banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo," so v današnjem sporočilu za javnost opozorili na policiji.

Kot so navedli, je denarna sredstva mogoče prejeti samo na številko bančnega računa, ne na številko plačilne kartice, zato prodajalcem izdelkov svetujejo, naj nikomur ne posredujejo podatkov plačilne kartice.

Odsvetujejo odpiranje spletnih povezav, saj kljub videzu pristne strani te vodijo do spletnih goljufov. Če se ob kliku na povezavo odpre spletna stran za vpis podatkov o plačilni kartici, to nemudoma zaprite in ne vnašajte zahtevanih podatkov.

Posamezniki, ki so na lažni strani vpisali podatke kreditne kartice, naj nemudoma stopijo v stik s svojo banko. Če so bili finančno oškodovani, naj zadevo čim prej prijavijo policiji, so še navedli.