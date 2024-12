Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju, ki pa je v prazničnem času, ko se poveča število nakupov in se potrošnikom pri nakupovanju pogosto mudi, še pomembnejša. Na zvezi zato med drugim priporočajo uporabo varnostnih mehanizmov za plačevanje prek spleta in preverjanje pristnosti spletnih strani.

Rezultati ankete ZPS so pokazali, da bo skoraj vsak anketirani potrošnik vsaj enega od nakupov opravil prek spleta, večina jih bo spletne nakupe kombinirala z obiski fizičnih trgovin, približno deset odstotkov pa jih namerava nakupe opraviti izključno na daljavo.

V ZPS kot pozitivno ocenjujejo, da 65 odstotkov vprašanih pri spletnem nakupovanju uporablja sms-obveščanje. Tretjina anketirancev svojo kartico zaklepa v mobilni banki ali denarnici in si nastavi limite za porabo, kar na zvezi prav tako ocenjujejo kot dobro prakso.

Nujno je preveriti spletno trgovino

Poleg omenjenih varnostnih mehanizmov pa na ZPS potrošnikom svetujejo še preverjanje pristnosti spletne trgovine, v kateri nameravajo opraviti nakup. Poudarjajo tudi, da gesel, podatkov o karticah, spletni banki in podobnega ne smemo deliti z nikomer ter da nikogar ne smemo spustiti v svoj računalnik, ne v živo in vsekakor ne na daljavo.

Na zvezi opozarjajo še pred lažnimi e-sporočili, sporočili sms in sporočili prek aplikacij za hipno sporočanje (WhatsApp, Viber ...). "Nič ni tako nujno (lažna blokada kartice ali računa) ali privlačno (lažna naložbena ponudba), da si ne bi mogli vzeti časa in zadeve preveriti pri domnevnem pošiljatelju," so poudarili v današnjem sporočilu za javnost.