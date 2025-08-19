Avstrijske oblasti, ki so pregledale posnetke s Thompsonovega koncerta 5. julija v Zagrebu, so zdaj svojim državljanom poslale kazni zaradi kršitve stroge avstrijske zakone glede nezakonitega vpitja in izkazovanja fašističnih simbolov, poroča portal 24sata. V Avstriji so za ta koncert prodali več kot 18 tisoč vstopnic.

To informacijo so na portalu poskušali uradno preveriti pri avstrijskih oblasteh. "Na področju kazenskega pregona imajo avstrijski organi pod določenimi pogoji možnost, da izvajajo preiskave zunaj meja države. To določa avstrijski kazenski zakonik," so jim povedali na avstrijskem zveznem ministrstvu za notranje zadeve in dodali, da o sodelovanju s tujimi organi ali konkretnih okoliščinah ne morejo posredovati nobenih informacij.

Thompsonovega koncerta v Zagrebu se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša z ženo Urško Bačovnik Janša. Na koncertu se je družil s proustaškim TV-voditeljem Velimirjem Bujancem (ki se je pred leti fotografiral v uniformi nacistične Nemčije). Foto: Facebook/Velimir Bujanec Kot smo že poročali, so se avstrijski preiskovalni organi odločili pregledati vse razpoložljive posnetke in fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu. Ta poteza avstrijskih oblasti je zelo pomembna glede na dejstvo, da je koncert po podatkih organizatorjev privabil več kot pol milijona ljudi, v Avstriji pa je bilo prodanih več kot 18 tisoč vstopnic.

Spomnimo, da je avstrijska vlada leta 2018 spremenila zakon, s katerim je razširila seznam prepovedanih simbolov, med njimi pa so bili tudi simboli ustaškega gibanja in NDH. Takšni simboli so zdaj enačeni s simboli ekstremističnih in terorističnih organizacij, kot sta Isis in Al Kaida, katerih promocija in razkazovanje je resna kršitev avstrijske zakonodaje.