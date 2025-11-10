Kaj lahko pripravimo iz ostankov hrane?

Slovenec na leto zavrže 79 kilogramov hrane, kažejo podatki statističnega urada za leto 2024, od tega je 36 odstotkov hrane še užitne. Kako zmanjšati količino odpadne hrane doma ter kako ostanke živil in jedi vključiti v nove obroke? Preverite spodnje napotke in poskusite recept Neje Gril za polpete iz ostankov, ki vas bo navdušil.

Foto: Hofer

Ko se zavržki začnejo doma

Podatki kažejo, da največ hrane zavržemo v gospodinjstvih. Če bi je zavrgli manj, bi tudi prihranili kakšen evro. A včasih preprosto zmanjka idej, zato smo jih nekaj zbrali spodaj.

Ostankom pire krompirja dodajte nekaj moke in jajce ter oblikujte krompirjeve svaljke. Če pire zmešate z jajcem, drobtinami in začimbami, lahko oblikujete krompirjeve polpete ter jih spečete v ponvi. Kaj pa olupki? Iz tega lahko nastane hrustljav krompirjev čips: olupke operite, osušite, začinite s soljo in oljem ter popecite v pečici, da postanejo hrustljavi.

dodajte nekaj moke in jajce ter oblikujte krompirjeve svaljke. Če pire zmešate z jajcem, drobtinami in začimbami, lahko oblikujete krompirjeve polpete ter jih spečete v ponvi. Kaj pa olupki? Iz tega lahko nastane hrustljav krompirjev čips: olupke operite, osušite, začinite s soljo in oljem ter popecite v pečici, da postanejo hrustljavi. P rezrele banane zmečkajte, dodajte jajca, moko in malo sladkorja – hitro nastane sočen bananin kruh ali mehke palačinke. Jabolka , ki niso več najbolj sveža, olupite in skuhajte s cimetom za kompot ali jih uporabite za pito. Lupinice limon ali pomaranč zamrznite in jih uporabite kot aromo v pecivu ali čaju.

zmečkajte, dodajte jajca, moko in malo sladkorja – hitro nastane sočen bananin kruh ali mehke palačinke. , ki niso več najbolj sveža, olupite in skuhajte s cimetom za kompot ali jih uporabite za pito. zamrznite in jih uporabite kot aromo v pecivu ali čaju. Suh kruh zmeljite za drobtine ali ga namočite v mleku, dodajte jajce in začimbe ter oblikujte cmoke. Rezine starega kruha pomočite v jajčno mešanico z mlekom, specite na maslu in čudoviti francoski toast potresite s sladkorjem ali cimetom. Če ostanejo rogljiči, jih narežite, prelijte z jajčno in mlečno mešanico ter specite v pečici.

Foto: Hofer

Vršičke korenja ali redkvic zmeljite z oreščki, olivnim oljem, česnom in parmezanom za svež pesto. Ostanke pečene ali kuhane zelenjave zmeljite v juho ter dodajte malo smetane ali jogurta za bolj kremasto teksturo. Stebla brokolija naribajte, zmešajte z jajcem in drobtinami ter specite v polpete.

zmeljite z oreščki, olivnim oljem, česnom in parmezanom za svež pesto. zmeljite v juho ter dodajte malo smetane ali jogurta za bolj kremasto teksturo. naribajte, zmešajte z jajcem in drobtinami ter specite v polpete. Pečeno ali kuhano ribo nastrgajte, dodajte sveži sir, malo peteršilja, čebulo ali česen, jajce in začimbe za odličen ribji namaz. Ostanke pečenke nastrgajte, dodajte začimbe, čebulo, kapre, kakšno kislo kumarico, gorčico, maslo in dobili boste pravo domačo pašteto. Ostanke pečenega mesa narežite na trakove, dodajte zelenjavo in omako ter zavijte v tortiljo. Če vam ostanejo ribje kosti in glave , jih kuhajte z zelenjavo in lovorjem za bogato osnovo za ribjo juho.

nastrgajte, dodajte sveži sir, malo peteršilja, čebulo ali česen, jajce in začimbe za odličen ribji namaz. nastrgajte, dodajte začimbe, čebulo, kapre, kakšno kislo kumarico, gorčico, maslo in dobili boste pravo domačo pašteto. Ostanke narežite na trakove, dodajte zelenjavo in omako ter zavijte v tortiljo. Če vam ostanejo , jih kuhajte z zelenjavo in lovorjem za bogato osnovo za ribjo juho. Kislo mleko ali jogurt lahko porabite za različna peciva, palačinke, mafine. Trde skorje parmezana ali drugih sirov kuhajte v enolončnicah ali omakah za globlji okus, nato jih odstranite.

lahko porabite za različna peciva, palačinke, mafine. kuhajte v enolončnicah ali omakah za globlji okus, nato jih odstranite. Tudi ostanke celih obrokov lahko predelate v nove jedi. Riž, testenine ali kuskus porabite za solate ali polnjene paprike. Ostanke pečenega krompirja zmešajte z jajci in začimbami, da nastane okusna španska tortilja (fritata).

Možnosti za ustvarjanje je torej veliko, nekaj si jih lahko ogledate tudi na spletni strani projekta Hrana na dobri poti.

Hofer s posebno oznako Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje. spodbuja kupce, naj živila pred zavrženjem ocenijo sami: če so bila pravilno shranjena in imajo primeren videz, vonj in okus, so pogosto primerna za uživanje tudi po preteku roka Uporabno najmanj do.

Od trgovin do ljudi v stiski

Pri Hoferju verjamejo, da je hrana predragocena, da bi končala v smeteh, zato med drugim že osem let sodelujejo v projektu Lionsov Donirana hrana. Vanj so kot prvi večji trgovec v Sloveniji oktobra 2021 vključili vse trgovine Hofer, ki jih je zdaj že 93. Iz teh vsak mesec donirajo povprečno okoli 130 ton hrane več kot 20 tisoč socialno ogroženim.

Foto: Hofer

Med donirano hrano so sveže sadje in zelenjava, kruh, pekovski izdelki ter živila suhega sortimenta, od leta 2023 pa tudi hlajeni in zamrznjeni izdelki ter jajca. Hrano do ljudi dostavlja okoli 900 prostovoljcev iz več kot 35 humanitarnih organizacij, ki jo iz več kot 85 odstotkov trgovin Hofer pobirajo vsak dan. Diskontni trgovec organizacije podpira tudi finančno: letos jim je namenil 27.900 evrov za kritje logističnih stroškov in biorazgradljive vrečke, njihova skupna vrednost donacij od leta 2020 pa presega sto tisoč evrov.

Skupna odgovornost Pri Hoferju verjamejo, da je vsak korak k zmanjšanju zavržene hrane pomemben. Z optimiziranim naročanjem, znižanji cen pred potekom roka uporabnosti, donacijami presežne hrane in ozaveščanjem kupcev želijo prispevati k boljšemu jutri. A svoj del lahko naredi prav vsakdo - z načrtovanjem obrokov, ustreznim shranjevanjem živil, deljenjem presežkov in ustvarjalno uporabo ostankov. Tako bo manj hrane končalo v smeteh in več na krožnikih.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.