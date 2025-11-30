Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Nedelja,
30. 11. 2025,
8.14

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

streljanje

Nedelja, 30. 11. 2025, 8.14

1 ura, 14 minut

Grozljivka v ZDA: v streljanju več mrtvih

Avtor:
N. V.

Stockton, streljanje | Foto Reuters

Foto: Reuters

V kalifornijskem mestu Stockton je na družinskem slavju prišlo do streljanja. Vsaj štiri osebe so mrtve, med njimi otroci.

V mestu Stockton kakšnih sto kilometrov vzhodno od San Francisca je v soboto popoldan po lokalnem času prišlo do streljanja v prireditvenem prostoru, kjer je bilo organizirano družinsko praznovanje.

Streli so zadeli vsaj 14 ljudi, med njimi so najmanj štirje umrli, žrtve naj bi bili tudi otroci, so sporočili iz lokalnega šerifovega urada.

Strelec je na begu, njegov motiv za napad je za zdaj neznan.

