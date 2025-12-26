Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 26. 12. 2025, 18.50

Petek, 26. 12. 2025, 18.50

10 minut

V središču Ljubljane shod harmonikarjev – v podporo slovenski glasbi #video #foto

Prešernov trg, harmonikarji, slovenska glasba, shod | Mesojedec in Pungerčar upata, da se bo petkov shod v prihodnje uveljavil kot tradicionalni shod slovenske glasbe na ta dan in da bo prazničen dan tako posvečen tudi slovenski glasbi in identiteti. | Foto STA

Mesojedec in Pungerčar upata, da se bo petkov shod v prihodnje uveljavil kot tradicionalni shod slovenske glasbe na ta dan in da bo prazničen dan tako posvečen tudi slovenski glasbi in identiteti.

Foto: STA

Na ljubljanskem Prešernovem trgu so se ob 18. uri zbrali harmonikarji v podporo slovenski glasbi. Kot je za STA povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.

Po besedah Mesojedca so trubači v središču Ljubljane preglasili osamljenega harmonikarja. Dogajanje je posnel, ob vrnitvi domov pa se mu je utrnila misel, da bi na dan samostojnosti in enotnosti pozval harmonikarje in druge glasbenike, da obeležijo slovensko glasbo. Kot je še povedal, se mu zdi resnično nedopustno, da v glavnem mestu Slovenije tako turisti kot Slovenci ne slišijo slovenske glasbe.

Prešernov trg, harmonikarji, slovenska glasba, shod | Foto: STA Foto: STA

Množičen odziv javnosti ga je presenetil, preko družbenega omrežja Facebook je bilo namreč preko 1.300 delitev objave. "Upam, da smo s tem spodbudili neko samozavest Slovencev, da ne podležemo zgolj tuji glasbi. Vesel sem tudi, da se je odzval Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka," je povedal v torek in dodal, naj bo ta večer praznik enotnosti v slovenski glasbi.

Prešernov trg, harmonikarji, slovenska glasba, shod | Foto: STA Foto: STA

Pungerčarju se zdi pomembno vsem tistim, ki prihajajo v Ljubljano v adventnem času, predstaviti slovensko pesem in glasbo. Po njegovih besedah veliko turistov z raznih koncev sveta iz Slovenije odnaša informacije, fotografije, posnetke in vtise, ki so jih tukaj doživeli. In zdi se mu prav, da odnesejo s seboj informacije in vtise o tem, kakšna je slovenska glasba.

Dogajanje na Prešernovem trgu se je začelo ob 18. uri. Uvedla ga je skladba Na Golici, v program pa so vključili tudi narodne in zimzelene skladbe, med drugim Mi se imamo radi, Tam kjer murke cveto, Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Čebelar, En hribček bom kupil, Od Celja do Žalca, Po Koroškem po Kranjskem, Ob bistrem potoku je mlin, Dekle je po vodo šlo in V dolini tihi. "Slovenska narodna pesem je pesem ljudi, pesem slovenskega preprostega človeka. Ko zapoje slovenska harmonika, je veselo slovensko srce," piše ob seznamu skladb.

Prešernov trg, harmonikarji, slovenska glasba, shod | Foto: STA Foto: STA Prešernov trg, harmonikarji, slovenska glasba, shod | Foto: STA Foto: STA

Kot odziv na glasbeno dogajanje na ljubljanskih ulicah je mestni svet na seji pretekli ponedeljek sprejel prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v Ljubljani, ki bo veljala do konca decembra. Kot so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana, je petkov shod prijavljen.

