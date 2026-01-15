Minister Zlobko za zaostritev zakonodaje na področju pirotehnike

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je ob robu današnjega vladnega obiska obalno-kraške regije povedal, da so se že seznanili s pobudo kranjskega in koprskega župana za spremembo zakonodaje na področju pirotehnike. Dejal je, da so ukrepi že v pripravi in da naj bi se zakonodaja na tem področju zaostrila.

Zlobko je povedal, da je državnozborska poslanka s primorskega območja Meira Hot (SD) konec lanskega leta na vlado naslovila pobudo za odločnejši pristop pri urejanju področja pirotehničnih izdelkov z ničelno toleranco do pirotehnike.

Kot je opozoril minister, obstaja evropska uredba, ki dovoljuje uporabo pirotehničnih sredstev kategorije F1, in to uredbo je treba spoštovati. Dejal je, da ni nobene države v EU, ki bi imela popolno prepoved, kar sam sicer podpira. Bi pa, če bi poslanci podprli spremembe, zakonodajo v Sloveniji zaostrili tako, da bi se uporaba nekaterih pirotehničnih sredstev prepovedala, da bi se zvišala starost za uporabnike in skrajšal rok uporabe.

Več varnosti za ljudi in živali

Poslanka Hot, kot so o njeni pobudi zapisali na spletni strani SD, meni, da je čas za ambiciozno, celovito in učinkovito rešitev, ki presega meje posamezne države. "Ker smo tako blizu širokemu družbenemu konsenzu, moramo jasno zahtevati univerzalno prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov na območju celotne Evropske unije. Le popolna prepoved na ravni EU lahko prepreči, da bi pirotehnika iz drugih držav še naprej nekontrolirano vstopala v naš prostor," je izpostavila.

Poslanka zato poziva vlado, naj na ravni EU sproži postopke in aktivno zagovarja popolno prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov. Namen pobude je, kot je dodala, vzpostaviti jasno, enotno in učinkovito ureditev, ki bi občutno izboljšala varnost ljudi in živali ter okrepila kakovost življenja v vseh državah članicah.

Naraščata objestnost in vandalizem uporabnikov

Župana mestnih občin Koper in Kranj Aleš Bržan in Matjaž Rakovec sta pobudo za spremembo zakonodaje na področjih preprečevanja nasilja med mladimi, mladostniške kriminalitete ter trgovine in uporabe pirotehničnih sredstev naslovila tudi na ministrstvo za pravosodje. Na ministrstvu so potrdili, da so pobudo prejeli in jo bodo najprej temeljito preučili, šele nato se bodo lahko nanjo odzvali.

Pobuda prihaja po zlorabah pirotehnike, ki so jih v zadnjem času doživljali v Kopru in Kranju. V obeh občinah se soočajo s podobno problematiko vse pogostejših in vse hujših primerov mladostniške objestnosti, vandalizma, kršitev javnega reda in miru, pa tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja, pri katerih so storilci mladoletne osebe.

Pobudo za omejitev prodaje pirotehnike je na vlado prejšnji teden poslal tudi Inštitut 8. marec. Podal je štiri konkretne predloge ukrepov za omejitev prodaje prepovedane pirotehnike. Predlogi ukrepov sledijo peticiji Ustavimo prodajo prepovedanih petard, ki jo je podpisalo več kot 17 tisoč ljudi in s katero zahtevajo, da se slovenski zakoni učinkovito izvajajo in da se ustavi uporaba petard kategorije F2 in F3, ki so prepovedane že od leta 2008.