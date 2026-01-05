Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
12.19

47 minut

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 12.19

Mladoletniku zasegli 288 kosov petard

Na. R.

Policisti so ob minulih praznikih znova zasegli več pirotehničnih izdelkov.

Policisti so ob minulih praznikih znova zasegli več pirotehničnih izdelkov.

Foto: PU Murska Sobota

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so zadnji dan starega leta 2025 okrog 19. ure na območju občine Beltinci mladoletnemu kršitelju zasegli več petard.

Mladoletnik je pred tem motil javni red in mir z uporabo pirotehnike, so še sporočili s policije.

Zasegli so mu večjo količino pirotehničnih izdelkov (288 kosov petard kategorij P1, F2 in F3) in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Pirotehniko je mladoletnik naročil po spletu.

