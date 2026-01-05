Mladoletniku zasegli 288 kosov petard

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so zadnji dan starega leta 2025 okrog 19. ure na območju občine Beltinci mladoletnemu kršitelju zasegli več petard.

Mladoletnik je pred tem motil javni red in mir z uporabo pirotehnike, so še sporočili s policije.

Zasegli so mu večjo količino pirotehničnih izdelkov (288 kosov petard kategorij P1, F2 in F3) in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Pirotehniko je mladoletnik naročil po spletu.