Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
K. M.

5. 1. 2026,
19.19

1 ura, 9 minut

0,17

silvestrovanje droge policija Zagreb

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 19.19

1 ura, 9 minut

Slovenec in Slovenka divjala in razbijala po hotelu v Zagrebu. Njega aretirali.

K. M.

0,17
silvestrovanje | Ko je policija prispela na intervencijo in preiskala njuno hotelsko sobo, je našla približno sto tablet MDMA in približno 30 gramov kokaina. | Foto Shutterstock

Ko je policija prispela na intervencijo in preiskala njuno hotelsko sobo, je našla približno sto tablet MDMA in približno 30 gramov kokaina.

Foto: Shutterstock

Državljan Slovenije Rok K. je bil aretiran na silvestrovo, na zahtevo tožilstva je bil zanj odrejen pripor. Kot poročajo hrvaški mediji, je s partnerico povzročil kaos v zagrebškem hotelu, kjer sta praznovala silvestrovo. Dekle je preveč popilo in začelo povzročati nered.

Kmalu se ji je pri divjanju pridružil Rok K., ki je bil, kot se je kasneje izkazalo, prav tako pod vplivom alkohola. Ker sta oba divjala po hotelu, je osebje v nekem trenutku zaprlo vhodna vrata in se odločilo poklicati policijo. Vendar je pobesneli Slovenec zlomil vrata in povzročil precejšnjo škodo.

V hotelski sobi najdene droge

Ko je policija prispela na intervencijo in preiskala njuno hotelsko sobo, je našla približno sto tablet MDMA in približno 30 gramov kokaina.

Roka K. so pridržali in zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi zlorabe drog in poškodovanja tuje lastnine. Odredili so mu pripor.

