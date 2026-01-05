Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
14.05

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Novo mesto pogrešane osebe policija

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 14.05

23 minut

Od 3. 1. pogrešajo 40-letnika. Prosijo za pomoč.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Pogrešana oseba | Pogrešani naj bi se 3. 1. 2026 iz Šentvida pri Stični odpeljal neznano kam z osebnim avtomobilom renault megane grandtour, modre barve, registrskih oznak LJKM-536. | Foto PU Novo mesto

Pogrešani naj bi se 3. 1. 2026 iz Šentvida pri Stični odpeljal neznano kam z osebnim avtomobilom renault megane grandtour, modre barve, registrskih oznak LJKM-536.

Foto: PU Novo mesto

Novomeške policiste so obvestili, da svojci od 3. 1. 2026 pogrešajo 40-letnega Boruta Demca iz Srednjega Grčevja. Pogrešani naj bi se 3. 1. 2026 iz Šentvida pri Stični odpeljal neznano kam z osebnim avtomobilom renault megane grandtour, modre barve, registrskih oznak LJKM-536.

Borut Demec je visok okoli 185 centimetrov, je srednje postave in nosi očala. Ob odhodu je bil oblečen v hlače iz džinsa svetlomodre barve, srajco s sivo-belim karo vzorcem in belo bundo s črnimi lisami.

Policisti že vse od obvestila o pogrešani osebi izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Za pomoč pri iskanju prosijo javnost. 

"Prosimo vse, ki bi pogrešanega ali njegov osebni avtomobil opazili oziroma karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080-1200," so navedli policisti.

Pogrešani mladoletniki
Novice Na silvestrovo izginili trije mladoletniki, oglasila se je deklica: "Ne smem povedati, kje sem"
Pogrešana oseba
Novice Pogrešan je 45-letnik. Poteka iskalna akcija.
Novo mesto pogrešane osebe policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.