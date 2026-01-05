Od 3. 1. pogrešajo 40-letnika. Prosijo za pomoč.

Novomeške policiste so obvestili, da svojci od 3. 1. 2026 pogrešajo 40-letnega Boruta Demca iz Srednjega Grčevja. Pogrešani naj bi se 3. 1. 2026 iz Šentvida pri Stični odpeljal neznano kam z osebnim avtomobilom renault megane grandtour, modre barve, registrskih oznak LJKM-536.

Borut Demec je visok okoli 185 centimetrov, je srednje postave in nosi očala. Ob odhodu je bil oblečen v hlače iz džinsa svetlomodre barve, srajco s sivo-belim karo vzorcem in belo bundo s črnimi lisami.

Policisti že vse od obvestila o pogrešani osebi izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Za pomoč pri iskanju prosijo javnost.

"Prosimo vse, ki bi pogrešanega ali njegov osebni avtomobil opazili oziroma karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080-1200," so navedli policisti.