Legendarni štajerski pevec Alfi Nipič bo novo leto letos pričakal ob morju, tokrat prvič v Dubrovniku, kjer bo nastopil v okviru slovenskega večera.

Medtem ko je v preteklih letih legendarni Alfi Nipič silvestrski večer preživel na slovenskem mrazu, zadnji dve leti na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, bo letos prvič novo leto dočakal v toplejšem biseru na jugu Jadrana. A tudi letošnji prehod v novo leto bo za legendo slovenske glasbe delaven. V Dubrovniku bo namreč nastopil na slovenskem večeru, našel pa bo tudi nekaj dni za oddih, je poročala revija Lady.

Ker je Nipič pred nekaj leti zbolel za hudo pljučnico in bil dva dni tudi v kritičnem stanju, si daljših nastopov na mrazu ne upa več izvajati. Novo leto bo tako dočakal na precej toplejši hrvaški obali. "Ob Jadranu bo gotovo bolj toplo. Upam še, da bo lepo vreme, a tudi če bo pihala burja, bom pač užival v hotelu," je še povedal za Lady.

Zagotovo med pesmimi, ki jih bo zapel Nipič, ne bo manjkal niti Silvestrski poljub, ki v zadnjih nekaj desetletjih ne manjka na silvestrovanjih po Sloveniji in je postal prava uspešnica.

Legendarni Alfi Nipič ob boku glasbenega kolega Mikea Orešarja. Foto: Mediaspeed

