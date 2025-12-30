Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
30. 12. 2025,
9.53

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Silvestrski poljub glasba novo leto Hrvaška Dubrovnik pevec silvestrovanje silvestrovo Alfi Nipič

Torek, 30. 12. 2025, 9.53

1 ura, 2 minuti

Alfi Nipič delavno tudi za silvestrovo: novo leto bo prvič pričakal v Dubrovniku

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Alfi Nipič, pevec | Na silvestrovanjih v številnih krajih po Sloveniji ob polnoči zazveni zimzelena skladba Silvestrski poljub, ki jo izvaja Alfi Nipič. | Foto Mediaspeed

Na silvestrovanjih v številnih krajih po Sloveniji ob polnoči zazveni zimzelena skladba Silvestrski poljub, ki jo izvaja Alfi Nipič.

Foto: Mediaspeed

Legendarni štajerski pevec Alfi Nipič bo novo leto letos pričakal ob morju, tokrat prvič v Dubrovniku, kjer bo nastopil v okviru slovenskega večera.

Medtem ko je v preteklih letih legendarni Alfi Nipič silvestrski večer preživel na slovenskem mrazu, zadnji dve leti na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, bo letos prvič novo leto dočakal v toplejšem biseru na jugu Jadrana. A tudi letošnji prehod v novo leto bo za legendo slovenske glasbe delaven. V Dubrovniku bo namreč nastopil na slovenskem večeru, našel pa bo tudi nekaj dni za oddih, je poročala revija Lady.

Ker je Nipič pred nekaj leti zbolel za hudo pljučnico in bil dva dni tudi v kritičnem stanju, si daljših nastopov na mrazu ne upa več izvajati. Novo leto bo tako dočakal na precej toplejši hrvaški obali. "Ob Jadranu bo gotovo bolj toplo. Upam še, da bo lepo vreme, a tudi če bo pihala burja, bom pač užival v hotelu," je še povedal za Lady.

Zagotovo med pesmimi, ki jih bo zapel Nipič, ne bo manjkal niti Silvestrski poljub, ki v zadnjih nekaj desetletjih ne manjka na silvestrovanjih po Sloveniji in je postal prava uspešnica.

Legendarni Alfi Nipič ob boku glasbenega kolega Mikea Orešarja. | Foto: Mediaspeed Legendarni Alfi Nipič ob boku glasbenega kolega Mikea Orešarja. Foto: Mediaspeed

Oglejte si še:

Beograd silvestrovanje
Novice Mesta odpovedujejo silvestrovanja – tudi mesto, kamor gredo za novo leto številni Slovenci
Rixos Premium Dubrovnik, hotel
Trendi Toliko stane ekskluzivni novoletni paket s koncertoma Severine in Zdravka Čolića
moda
Trendi Kaj obleči za silvestrovanje? Tako boste še posebej izstopali.
Ljubljana silvestrovanje
Trendi Znano je, kje po Sloveniji bodo potekala silvestrovanja na prostem
Silvestrski poljub glasba novo leto Hrvaška Dubrovnik pevec silvestrovanje silvestrovo Alfi Nipič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.