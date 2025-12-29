Dve besedi, ki se jima je treba izogniti pri novoletnih zaobljubah

Zadnji decembrski dnevi so polni sporočil v smislu "Novo leto, novi jaz", množijo se dobri sklepi in trdne zaobljube v zadnjih decembrskih dneh, pišejo na spletni strani BBC. A nič ne pomagajo klepeti o tem ob vrnitvi v službo, ne shrambe polne zdravih in nizkokaloričnih jedi ne letna članarina v bližnji telovadnici - zaobljube se navadno razpršijo do sredine januarja. Kaj pravijo o tem strokovnjaki, kako k ciljem pristopiti, da se bodo tudi izpolnili?

Bodite realistični

Novoletne zaobljube pogosto ne uspejo, ker so nejasne, nerealne in preširoke, to so izjave pod pritiskom, opozarja Claire Kaye, nekdanja splošna zdravnica in trenerka samozavesti. V to kategorijo sodijo cilji, da bomo v 2026 shujšali, spremenili kariero ali se preselili, dodaja.

Svetuje, da si zapišemo, kaj nam v življenju ustreza, kaj nas izčrpava ali nam ne ustreza več in kje se premikamo na avtopilotu.

"Ko razumete, česa si želite več, ne le tistega, čemur želite pobegniti, postane sprememba veliko bolj trajnostna," pravi. "Zapišite si svoje cilje in se osredotočite na smer in izkušnje, ne pa na fiksno točko."

Namesto da ob spodrsljaju čakamo na naslednji teden ali mesec, da začnemo znova, bi morali vsak dan obravnavati kot ponastavitev. Foto: Shutterstock Predlaga, da zaobljubo "izguba teže" preoblikujete v nekaj takšnega kot "želim se počutiti bolj energično in udobno v svojem telesu ter razumeti, kaj mi pomaga, da se tako počutim."

Namesto "spremeniti kariero" si lahko obljubimo "želim raziskati, katero delo mi daje energijo in smisel, in opredeliti en majhen korak k temu."

Ne uporabljajte teh dveh besed

Fiksni jezik, kot sta besedi "vedno ali nikoli", lahko ustvarita pristop "vse ali nič". Temu se je treba izogniti pri zapisovanju ciljev, pravi psihologinja Kimberley Wilson. Pristopa "vse ali nič" se je izjemno težko držati, poudarja.

Če si obljubljamo "Vedno bom šel teč ob sredah" ali "Nikoli več ne bom pil_a", vas to vodi le v padec. Klasičen primer sta prehrana ali vadba, kjer ljudje mislijo, da če en dan zamočijo, potem je vse skupaj nesmiselno, je povedala v podkastu What's Up Doc na BBC.

Pravi, da lahko ljudje razvijejo tunelski vid in posamezno izbiro presojajo ločeno, medtem ko je potrebna širša perspektiva, ki en trenutek postavi v kontekst mnogih.

Načrtujte ponovitev

Tedne vam je dobro šlo, potem pa ste zgrešili en tek, pojedli nezdrav obrok ali eno noč ponočevali in nenadoma je vaš zmagovalni niz končan in se počutite poražene.

Razlog, zakaj nekatere zaobljube ne uspejo, je ta, da ljudje delajo načrte za svoj najboljši jaz, pravi Wilson. "Niso pripravljeni na to, da bodo kdaj pozno pokonci ali da bodo imeli naporen dan v službi, in v takem primeru nimajo načrta, ki bi ga lahko izvedli," pravi.

Meni tudi, da je pomembno zdrs sprejeti kot del procesa, saj ne pomeni, da je načrt kar propadel. Vztrajnost je pomembnejša od popolnosti, poudarja.

Pritrjuje ji Kaye, ki pravi, da si je treba zapomniti, da ni cilj biti popoln, ampak se izogniti temu, da bi v enem trenutku popolnoma opustil načrte.

Namesto da ob spodrsljaju čakamo na naslednji teden ali mesec, da začnemo znova, bi morali vsak dan obravnavati kot ponastavitev.

Eden od načinov, kako si pomagamo pri uresničevanju novoletnih zaobljub, je tehnika, znana kot "gradnja navad", kjer novo vedenje povežemo z nečim, kar je že del naše dnevne rutine. Foto: Shutterstock

Eden od načinov, kako si pomagamo pri uresničevanju novoletnih zaobljub, je tehnika, znana kot "gradnja navad", kjer novo vedenje povežemo z nečim, kar je že del naše dnevne rutine, pravi karierna trenerka Emma Jefferys.

"Na primer, potem ko si umijem zobe, naredim deset sklec. Potem ko si natočim vino, bom deset minut pisala. Potem ko dam otroke spat, bom opravila raztezne vaje," našteva.

"Ne dodajate več na svoj krožnik, ampak novo vedenje vpletate v arhitekturo tega, kar že počnete," svetuje. Namesto da se zanašamo samo na motivacijo, lahko tudi s prilagajanjem okolja pripomoremo k uspehu. "Torej, če želite prebrati več, potem pustite knjigo na blazini, da jo boste morali pred spanjem premakniti," pravi.

Naj bo pozitivno

Če smo si obljubili, da bomo v novem letu več varčevali ali bolje načrtovali proračun, strokovnjaki pravijo, da je bolj verjetno, da se bo zaobljuba obnesla, če bo vezana na nekaj pozitivnega.

Tom Francis, vodja osebnih financ pri Octopus Money, pravi, da jasen in vznemirljiv cilj, pa naj bo to praznik ali sklad za nujne primere, daje občutek, da je varčevanje smiselno in ne omejujoče.

Pomembno je, da spremembe niso preveč korenite, saj je to le redko vzdržno. "Izberite le dve ali tri jasne prioritete. Na primer, prihranek 1.200 evrov za počitnice se morda zdi preobremenjujoč, vendar se zdi, da je sto evrov na mesec dosegljivih," pravi.

Če imate nepričakovan strošek, ni nič narobe, če upočasnite, pravi. "Zmanjšanje mesečnega prihranka s sto na 20 evrov še vedno pomeni, da greste naprej, in najpomembnejše je, da navado ohranite," svetuje Francis.