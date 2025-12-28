Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na Floridi sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, v ospredju njunih pogovorov pa je bil posodobljeni predlog mirovnega načrta in druga ključna vprašanja glede vojne v Ukrajini.

22.50 Trump po pogovoru z Zelenskim: Poklical bom Putina

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal, da bo po srečanju z Zelenskim poklical tudi predsednika Putina in "nadaljevala bova pogajanja," je dejal Trump.

Ameriški predsednik Trump je dejal, da se strinjajo s 95 odstotki načrta, Zelenski pa da so se dogovorili o okrog 90 odstotkih mirovnega načrta v 20 točkah. Skoraj dokončali naj bi tudi dogovor o varnostnih jamstvih ZDA Ukrajini. "Hvala, predsednik. Imeli smo odličen pogovor, hvala Witkoffu in Kushnerju za njuno predanost. Govorili smo o vseh vidikih 20-točkovnega načrta. O mnogih točkah smo se skoraj v celoti strinjali. Varnostna jamstva so ključna, o njih smo se stoodstotno strinjali. Dogovorili smo se, da se bodo naše ekipe sestale v prihodnjih tednih, da bi dokončale ta načrt. Ukrajina je pripravljena na mir. Hvala, predsednik," je dejal Zelenski.

"Naredili smo velik korak proti koncu vojne. Imeli smo odličen sestanek, Putin in jaz. Zelenski in jaz sva se pogovarjala s predstavniki Francije, Poljske, Italije, Norveške, Velike Britanije, Nemčije, vodjo Nata in Ursulo Von der Leyen. Imeli smo odličen pogovor. Najin sestanek je bil odličen. Dosegli smo velik napredek," je povedal Trump.

19.50 Na Floridi začetek pogovorov med Zelenskim in Trumpom

Trump je ob prihodu ukrajinskega predsednika na posestvo Mar-a-Lago povedal, da tako Zelenski kot Putin mislita resno glede miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da bo Ukrajina v okviru sporazuma prejela močna varnostna jamstva, in da so diplomatska prizadevanja za konec vojne v Ukrajini "v zaključni fazi".

V nasprotnem primeru, je dodal ameriški predsednik, bo vse skupaj trajalo dolgo, ubiti pa "bodo milijoni dodatnih ljudi".

Zelenski se je Trumpu zahvalil za gostoljubje ter izrazil upanje, da bodo pogovori "čim prej prinesli mir". Poudaril je tudi, da je današnje srečanje namenjeno razpravi o strategijah za uresničitev mirovnega načrta.

Foto: Reuters

Predsednika Ukrajine in ZDA naj bi po srečanju opravila še skupen pogovor z evropskimi voditelji.

17.00 Zelenski prispel na Florido pred pogovori s Trumpom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel na Florido, kjer se bo nocoj okrog 19. ure sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Ob prihodu v ZDA je sporočil, da bodo morebitne odločitve odvisne od partnerjev Ukrajine - tistih, ki ji pomagajo, in tistih, ki vršijo pritisk na Rusijo.

"To so najbolj aktivni diplomatski dnevi v letu in pred novim letom se lahko odloči veliko stvari. Mi bomo storili vse, kar lahko, vendar so odločitve odvisne od naših partnerjev - tistih, ki pomagajo Ukrajini, in tistih, ki izvajajo pritisk na Rusijo, da bi Rusi občutili posledice lastne agresije," je Zelenski po prihodu v ZDA sporočil na omrežju X.

Zelenski, ki ga je na letališču ob prihodu na Florido pričakala ukrajinska veleposlanica v ZDA Olga Stefanišina, se bo nocoj okrog 19. ure na posestvu Mar-a-Lago sestal s Trumpom in ameriškimi pogajalci.

Po napovedih bo v ospredju posodobljen predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil Zelenski, pa tudi druga ključna vprašanja - varnostna jamstva za Ukrajino, status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Srečanju bo sledil telefonski pogovor Zelenskega in Trumpa z evropskimi voditelji, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Sergij Nikiforov. Po njegovih besedah sicer še ni določeno, kateri voditelji bodo sodelovali.

Zelenski se je v soboto na poti v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav, EU in Nata. Vsi so obljubili nadaljnjo podporo Ukrajini.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem v današnjem intervjuju za ruske medije povedal, da Evropo vidi kot glavno oviro na poti do miru v Ukrajini, poroča portal Politico.

Po njegovih besedah v Evropski uniji "ne skrivajo, da se pripravljajo na boj z Rusijo". "Vidimo, da režim Zelenskega in njegovi evropski kuratorji niso pripravljeni na konstruktivne pogovore," je dejal Lavrov. Dodal je, da Kremelj "ceni prizadevanja predsednika Trumpa in njegove ekipe, da bi dosegli mirovni sporazum".

13.30 Rusija: Zaradi Ukrajine v prestolnici ohromljen zračni promet

Zaradi napadov ukrajinskih brezpilotnih letal na Moskvo je bil v ruski prestolnici pred začetkom praznikov začasno ohromljen zračni promet ter prestavljenih ali odpovedanih na stotine letov, so sporočile ruske oblasti. Predstavnik letalske uprave je sporočil, da na letališčih Šeremetjevo in Vnukovo vzletavanje ali pristajanje letal ni bilo možno več ur.

Da so morali odpovedati ali prestaviti več kot 300 letov, približno 70 letal pa so preusmerili na alternativna letališča, je poročala ruska državna tiskovna agencija Ria Novosti. Na drugih dveh moskovskih letališčih, Domodedovo in Žukovski, teh težav niso imeli.

10.05 Lavrov zagrozil Evropi

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je evropskim politikom izdal ostro opozorilo, da bo ruski odziv na kakršenkoli napad uničujoč. V intervjuju ob koncu leta je poudaril, da želi ponoviti sporočilo "za tiste, ki ga ne razumejo", je poročala ruska državna tiskovna agencija TASS. "Za politike v Evropi, ki ne razumejo in ki jim bodo – upam da – bodo pokazali ta intervju, še enkrat ponavljam: ni se treba bati, da bo Rusija kogarkoli napadla," je dejal. In takoj dodal: "Ampak če si bo kdo drznil napasti Rusijo, bo naš odziv uničujoč." Ob tem je spomnil, da je ruski predsednik Vladimir Putin to stališče javno izrazil že večkrat.

V intervjuju je zaveznike Ukrajine ponovno opozoril, naj v primeru sprejetja mirovnega sporazuma ne napotijo mednarodnih sil na ukrajinsko ozemlje. V izjavah, ki jih je objavila državna tiskovna agencija, je dejal, da bi tak kontingent za Rusijo pomenil legitimen vojaški cilj. Evropske voditelje je obtožil tudi, da jih v odnosih s Kijevom ženejo lastne ambicije in da zanemarjajo interese prebivalcev Ukrajine, pa tudi prebivalcev svojih držav.

9.02 Zavezniki podprli Zelenskega pred pogovori s Trumpom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se bo nocoj na Floridi sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, je pred tem v soboto obiskal Kanado in prejel zagotovila podpore v videopogovoru z voditelji evropskih držav, EU in Nata.

Zelenski se bo danes okrog 19. ure po srednjeevropskem času sestal s Trumpom. V ospredju pogovorov na Floridi bodo predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil njen predsednik, pa tudi varnostna jamstva, status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

"Ukrajina je pripravljena storiti vse, ker je treba, da ustavi to vojno," je na omrežju X zapisal Zelenski. Foto: Reuters

Zelenski se je pred tem v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav, EU in Nata. Carney je po njunem srečanju povedal, da bo Kanada zagotovila dodatno finančno podporo za Ukrajino v višini 2,5 milijarde kanadskih dolarjev, ki bo po njegovih besedah pomagala sprostiti financiranje prek Mednarodnega denarnega sklada (IMF).

Zelenski pa se je po pogovorih ponoči v objavi na omrežju X zahvalil Carneyju in voditeljem Francije, Finske, Nemčije, Italije, Poljske, Nizozemske, Švedske, Norveške ter najvišjim predstavnikom EU in Nata, ki jih je označil za prijatelje Ukrajine. "Ukrajina ceni vso podporo. Jutri, po srečanju s predsednikom Trumpom, bomo nadaljevali razpravo," je sporočil.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po pogovoru z Zelenskim znova obljubila nadaljnjo podporo Ukrajini. Costa je v objavi na omrežju X naštel odločitve EU, ki so po njegovi oceni okrepile položaj Ukrajine, pri čemer je izpostavil finančno pomoč, zamrznitev ruskega premoženja v Evropi in podaljšanje sankcij proti Rusiji. "EU ne bo popustila pri podpori Ukrajini. (...) Močna in uspešna Ukrajina v EU je ključno jamstvo za varnost," je dodal.

8.10 Putin: Zavzeli smo dve ukrajinski mesti

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal eno od poveljniških mest ruskih oboroženih sil. Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal eno od poveljniških mest ruskih oboroženih sil, kjer so ga obvestili, da so ruske sile zavzele ukrajinski mesti Mirnograd in Huljajpolje, je sporočil Kremelj.

Na sestanku, ki ga je vodil s poveljniškega mesta, je Putin prejel poročilo načelnika ruskega generalštaba Valerija Gerasimova ter poveljnikov skupin ruskih sil Center in Vzhod. Sporočili so mu, da so ruske sile zavzele mesto Mirnograd v ukrajinski regiji Doneck, pa tudi Huljajpolje v ukrajinski regiji Zaporožje.

"Osvoboditev Mirnograda (Rusi mu pravijo Dmitrov) in Huljajpolja sta pomembna rezultata bojnih operacij. Kar zadeva Mirnograd, je to resen korak k popolni osvoboditvi Doneške ljudske republike. Huljajpolje je drugo največje mesto v Zaporožju. Po njegovi osvoboditvi obstajajo dobri obeti za razvoj ofenzive v zaporoški regiji," je dejal Putin. Na srečanju v neimenovanem poveljniškem centru ruske vojske je Putin komentiral tudi morebiten miren konec vojne. Po poročanju ruske tiskovne agencije TASS je Putin dejal, da Rusija vidi, da se Kijevu ne mudi z mirnim koncem vojne.

6.43 Zelenski in Trump na Floridi o načrtu za mir v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes na Floridi sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. V ospredju pogovorov bodo predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil Zelenski, varnostna jamstva za Ukrajino ter status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Predlog zadnje različice mirovnega načrta z 20 točkami med drugim predvideva zamrznitev frontne črte, začetek pogovorov o demilitariziranih območjih in varnostna jamstva za Ukrajino. Zadnja bodo osrednja tema srečanja med Trumpom in Zelenskim, voditelja pa bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav. Ob tem je izpostavil, da so bili zadnji obsežni napadi na cilje v Ukrajini odziv Moskve na mirovna prizadevanja.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem. Foto: Reuters

Prav tako je na omrežju X spomnil, da je Kijev podprl Trumpov predlog za prekinitev ognja. "Ukrajina je privolila v več različnih kompromisov in to je dokumentirano v naših osnutkih dogovorov, v našem načrtu z 20 točkami. Ukrajina je pripravljena storiti vse, ker je treba, da ustavi to vojno," je dodal.

Rusija medtem po mnenju Zelenskega kaže željo po nadaljevanju vojne. Tudi v luči tega je ukrajinski predsednik pojasnil, da so za Kijev poleg ozemeljskih vprašanj in statusa jedrske elektrarne v Zaporožju najpomembnejša varnostna jamstva.

V Kremlju so medtem v petek potrdili, da so se ruski in ameriški predstavniki po telefonu znova pogovarjali o mirovnem načrtu za Ukrajino. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je v televizijskem pogovoru Ukrajino obtožil, da skuša torpedirati pogovore o ameriškem načrtu. Dejal je, da je besedilo, ki so ga predstavili v Kijevu, radikalno drugačno od tistega, o katerem sta govorila Washington in Moskva.