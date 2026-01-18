Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vodja demokratov v ameriškem senatu želi preprečiti Trumpove carine

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z 10-odstotnimi carinami.

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z 10-odstotnimi carinami.

Foto: Reuters

Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer je v soboto napovedal, da bodo demokrati skušali preprečiti uvedbo carin, ki jih je proti osmim evropskim državam, ki so na Grenlandijo kot prve napotile manjše število vojakov, napovedal ameriški predsednik Donald Trump.

"Demokrati v senatu bodo predstavili zakonodajo, ki bo blokirala carine, preden bodo povzročile nadaljnjo škodo ameriškemu gospodarstvu in našim zaveznikom v Evropi," je dejal Schumer, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Trumpove nesmiselne carine so že zvišale cene in škodovale našemu gospodarstvu, zdaj pa stvari samo še poslabšuje. Neverjetno je, da želi povečati neumnost z uvedbo carin našim najbližjim zaveznikom zaradi svojega donkihotskega poskusa prevzema Grenlandije," je opozoril.

Ameriški predsednik je v soboto Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost kot prve napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil, zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile Grenlandije.

Kot je zagrozil, bodo od 1. februarja za omenjene države veljale 10-odstotne carine na vse blago, izvoženo v ZDA, s 1. junijem pa jih bo zvišal na 25 odstotkov, kar bo v veljavi do sklenitve sporazuma o popolnem in celotnem nakupu Grenlandije.

V zapisu na družbenem omrežju Truth Social je sicer izrazil pripravljenost na takojšnja pogajanja s temi državami.

Donald Trump
Novice Trump uvaja carine državam, ki so na Grenlandijo poslale vojake: Svetovni mir je na kocki!

Odzvali so se evropski voditelji

Evropski voditelji so se na Trumpove grožnje v soboto kritično odzvali. Francoski predsednik Emmanuel Macron jih je označil za nesprejemljive, britanski premier Keir Starmer pa je poudaril, da je poteza "popolnoma napačna". Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v skupni izjavi zapisala, da bi napovedane carine spodkopale transatlantske odnose.

Po Trumpovi grožnji z dodatnimi carinami je ciprsko predsedstvo Sveta EU za danes popoldne sklicalo srečanje stalnih predstavnikov držav članic Evropske unije, da bi uskladili stališča.

Odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost je v soboto sprejela tudi Slovenija.

Slovenska vojska
Novice Dva častnika Slovenske vojske odhajata na Grenlandijo
Steve Bannon
Novice Bivši Trumpov svetovalec: Ta država bo naslednja Ukrajina

Chuck Schumer grožnje Grenlandija carine Donald Trump
